Vypadá vaše orchidej na umření? Zachrání ji levný vitamín a pokvete jako divá

Někdy se stane, že orchidej začne jaksi stagnovat. Může to způsobit i jeden špatný krok v péči o ni. Nezoufejte! Vždy existuje osvědčený způsob, jak rostlinu zachránit a oživit!

Orchideje jsou naprosto unikátní rostliny a nádherná exotická bytová dekorace, a to především, když kvetou. Ačkoliv jde o květinu, která moc péče nevyžaduje, některé požadavky byste jí splnit měli. Když jí dáte vše potřebné k životu, bude vás vždy těšit svou neodolatelnou exotickou krásou. V případě, že je něco v nepořádku, vám ihned ohlásí svým zjevem. Většinou jsou to zgumovatělé a žluté listy, hnědé kořeny nebo usychající poupata.

Když volá orchidej o pomoc

Ve chvíli, kdy se orchideji nedaří, je potřeba zvýšit její kondici. Vsaďte v tento moment místo na hnojiva na ty správné životabudiče.

Vitamín B3 alias niacin, který můžete znát i pod starším názvem kyselina nikotinová, je pro orchideje skvělý životabudič. Zdroj: shutterstock.com

Nejlepší je vitamín B3

Stejně jako je vitamín B užitečný pro člověka, udělá skvělou službu i staré orchideji, která už je takřka bez života. Pořídíte ho v lékárně, jen musíte vybrat ten správný. V tomto případě se jedná o vitamín B3 alias niacin, který můžete znát i pod starším názvem kyselina nikotinová. Je rozpustná ve vodě, která se nachází přímo v rostlinách, a má pozitivní vliv především na energetický metabolismus buněk. A další výhoda? Je za pakatel. Většinou si ji můžete pořídit v tabletách nebo v ampulích.

Jak aplikovat kyselinu nikotinovou

Rozpusťte tabletu nebo ampuli o obsahu 1 ml v 1 l měkké vody. Velice vhodná je voda dešťová nebo alespoň odstátá. Pak použijte běžně jako zálivku na orchideje. Výživa se tak dostane ke kořenům a rostlinu postupně vyživí. Ovšem můžete použít i mnohem účinnější metodu, kterou dosáhnete rychlejších a lepších výsledků. Potírejte pomocí vatového tamponu tímto roztokem celou plochu listů z obou stran. Dejte pozor, ať se vám nedostane žádná tekutina do srdíčka rostliny, mohla by tam začít zahnívat. Sice se jedná o pracnější postup než při obyčejné zálivce, ale těšte se na výsledky!

Orchidej ve vitamínu vykoupejte

Celý postup si můžete usnadnit tak, že si roztoku v uvedeném poměru připravte rovnou více. Je to výhodné hlavně v případě většího počtu rostlin. Použijte bud větší nádobu nebo vanu a orchideje do připravené směsi postavte na dobu 30 minut. Poté je nechte okapat a vraťte je na původní místo. Pak jim dávejte běžnou péči. Zhruba do měsíce rostliny získají zdravý vzhled a možná už i nové květní výhonky.

Kdy a jak často B3 orchidejím dopřát

Protože je kyselina nikotinová opravdu řádný „nakopávák", s jeho frekvencí byste to neměli zbytečně přehánět. Orchidej byste tak spíše poškodili. Tato výživa je vhodná jen v problémovém období tak jednou za 14 dní. Ve chvíli, kdy jsou již rostliny zdravé, stačí B3 použít jednou za měsíc až dva. Tímto způsobem dodání živin můžete také podpořit orchidej v nasazení nových poupat.

Ve chvíli, kdy jsou již orchideje zdravé, stačí B3 použít jednou za měsíc až dva. Zdroj: shutterstock.com

Orchidejím prospěje i česneková kúra

Převařte 1 l vody, rozmačkejte do něj 3 celé stroužky česneku a nechte 24 hodin odstát pod pokličkou. Poté už jen výluh přeceďte a máte další skvělý výživný prostředek. Ponořte do něj květináč s orchidejí na ½ hodiny, pak vyjměte a nechte dostatečně okapat.

