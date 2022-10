Jak ušetřit za prací gel. Naše babičky si ho vyrobily za 3 minuty doma a zadarmo

Trápí vás kožní alergie a měli byste se vyhnout oblečení vypranému v chemických prostředcích? Vyrazte na podzimní procházku a nasbírejte si kaštany. Snadno a rychle si z nich připravíte přírodní prací gel, který je účinný a neutratíte ani korunu.

Protože právě probíhá období zrání kaštanů, vyjděte si s dětmi do přírody. Kaštany můžete odevzdat jako krmení pro lesní zvěř nebo si z nich s menšími ratolestmi vyrábět postavy a zvířátka, anebo si z nich vyrobit 100 % ekologický prostředek na praní prádla. Je vhodný pro alergiky a perfektně odstraní i kdejakou mastnotu.

Šetřete životní prostředí i svou pokožku

Převážná část pracích prostředků, které jsou v současné době na trhu, obsahuje velké procento chemických látek a bělících přísad. Nejenže to není dobré pro přírodu, ale stejně tak je to nevhodné pro naši kůži.

Na výrobu pracího gelu budete potřebovat 10 čerstvých kaštanů. Zdroj: Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com

Ani jedna z těchto nevýhod vám nehrozí u pracího kaštanového gelu. Je bez jakékoliv parfemace, takže je vhodný pro všechny s citlivou pokožkou a také pro děti. Stejně tak vyhovuje i všem alergikům a lidem s dermatitidou.

Proč na praní zrovna kaštany?

Odpověď je jednoduchá. Kaštany mají totiž mýdelnatou dužinu s pracím účinkem. V bílém jádru je obsaženo značné množství účinných rostlinných látek a saponinů, které ve styku s vodou pění. Zároveň dokonale rozpouštějí tuky, odstraňují nečistotu a změkčují vodu.

Výroba kaštanového gelu je jednoduchá

Na výrobu budete potřebovat 10 čerstvých kaštanů. Nejprve je pečlivě očistěte, omyjte a nechte oschnout na utěrce. Poté je vložte do mikrotenového sáčku a rozdrťte kladivem nebo paličkou na maso.

Drobnou drť vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte ji vlažnou vodou. Směs uzavřete a nechte přes noc odležet. Když sklenicí zatřepete, měl by její obsah pěnit. V tuto chvíli gel přeceďte do čisté sklenice a můžete začít ekologicky prát.

Nasbírejte si kaštanů rovnou větší množství a vyrobte si prací bio prostředek do zásoby. Zdroj: Profimedia

Jakým způsobem gel používat

Nečeká vás nic nového, protože kaštanový gel se používá stejně jako ostatní prací prostředky. Můžete jej nalít buď do zásobníku, nebo přímo do bubnu pračky. Tento gel je vhodný na veškeré prádlo, které běžně perete při teplotách 30 až 60 °C.

Jak gel skladovat

Pokud budete gel uchovávat v lednici, s přehledem ho můžete používat minimálně další 3 měsíce. Proto si nasbírejte rovnou kaštanů větší množství a vyrobte si tento prací bio prostředek do zásoby.

