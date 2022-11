Pozor! Advent letos začíná už v listopadu. Kde budou nejkrásnější vánoční trhy?

Advent je doba duchovní přípravy na Vánoce, kdy bychom měli v klidu rozjímat a očekávat Štědrý den a následné svátky. S těmito dny je spojeno mnoho tradic a příjemně prožitých dní s rodinou a všemi nejbližšími. Víte však, kdy letošní advent přesně začíná, abyste nepropásli ten pravý čas, kdy zapálit první svíčku na adventním věnci?

Pokud už se těšíte na adventní období a řešíte, kdy vlastně letos začíná, stačí si odpočítat čtyři neděle od prvního vánočního svátku, který je vždy 25. prosince.

V letošním roce tedy připadá první adventní neděle na datum 27. listopadu 2022. Počátek vychází každý rok na jiné datum, někdy koncem listopadu, někdy až začátkem prosince, ale konec je vždy stejný, a to na Štědrý den.

Advent 2022 přehledně

1. adventní neděle 2022: 27. listopadu 2022

2. adventní neděle 2022: 4. prosince 2022

3. adventní neděle 2022: 11. prosince 2022

4. adventní neděle 2022: 18. prosince 2022

Štědrý den 2022: sobota 24. prosince 2022

První adventní neděle 2022

První adventní neděle vychází v tomto roce již na listopadové datum, tedy na 27. listopadu. V tento den byste měli zapálit na adventním věnci první ze čtyř svíček. Jedná se o vzpomínku na proroky, kteří naznačili narození Ježíše. Tento den se také označuje jako železná neděle.

Během adventu se peče tradiční vánoční cukroví. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Druhá adventní neděle 2022

Druhá adventní neděle bude letos 4. prosince a přijde čas na zapálení druhé svíce, která se nazývá betlémská. Vyjadřuje lásku a je symbolem Ježíškových jesliček. Druhé neděli se říká bronzová.

Třetí adventní neděle 2022

Třetí adventní neděle vychází na 11. prosince a tentokrát se zapaluje třetí, tzv. pastýřská svíce. Označuje blížící se konec postního období a slavnostní začátek. Jedná se o stříbrnou neděli.

Čtvrtá adventní neděle 2022

Čtvrtá adventní neděle vychází na 18. prosince 2022 a zapaluje se poslední čtvrtá svíčka, zvaná andělská, která je symbolem míru a pokoje. Tato neděle je označována jako zlatá. Někdy se může jednat dokonce a samotný Štědrý den.

První adventní svíčku letos zapálíme už 27. listopadu. Zdroj: stockcreations / Shutterstock.com

Čas vánočních tradic a zvyků

V adventním období se kromě zapalování svíček na věnci začíná péct vánoční cukroví, zpravidla startuje nákup dárků, pokračuje se s vánoční výzdobou bytů a zahrad a děti si vylupují každý den nějaké překvapení z adventních kalendářů. V předvečer svátku svatého Mikuláše jej můžete potkat společně s andělem a čerty ve městě i v domácnostech. Mikuláš rozdává hodným dětem za básničku či písničku dárky a ty zlobivé postraší čert.

Užijte si vánoční trhy

Během adventních svátků si můžete zajít na svařák a nákup dárků či mnoha dekorací na vánoční trhy, které se konají téměř v každém městě. Můžete navštívit nejen ty české, ale můžete se dojet pokochat i do blízkého zahraničí, vždy se jedná o příjemnou vánoční atmosféru, která vás pohladí na duši. Kde například budou velké a významné trhy?

Hlavní město Praha

V Praze se koná hned několik trhů, od těch obrovských až po ty menší. Jedny z nejznámějších a největších v Evropě jsou ty na Staroměstském náměstí.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí

Datum zahájení je určeno na sobotu 26. listopadu 2022 a trhy končí 6. ledna 2023. V den otevření trhů se tradičně rozsvěcuje na tomto náměstí vánoční strom. Letos byl vybrán v soutěži Hledá se strom z celkem 26 tipů 25 m vysoký smrk ztepilý, který má kromě ohromné výšky i pozoruhodný věk, je mu totiž 58 roků.

Vánoční trhy na Václavském náměstí

Další tradiční a příjemné trhy probíhají jako každý rok také na Václavském náměstí. Na jeho spodní části startují 26. listopadu a končí 6. ledna příštího roku, pro trhy v horní části náměstí je začátek stejný, ale uzavířou se již 2. ledna. 2023.

Nenechte si ujít vánoční trhy, a to nejen v České republice. Zdroj: profimedia.cz

Oblíbené vánoční trhy ve Vídni

Poslední roky jsou pro Čechy velice populární i vídeňské vánoční trhy, které se konají na mnoha místech města, a to v období už od 11. listopadu 2022 do 24.prosince 2022, přičemž otevírací dobu mají zpravidla klasicky od 10 až do 21 hod. Mezi nejznámější patří trhy před vídeňskou radnicí na náměstí Rathausplatz, kde se potěšíte mnoha stánky s tradičním zbožím a řemeslnými výrobky, ale děti si mohou užít i ruského kola a kolotoče a vy si mezitím pochutnat na skvělém místním grogu.

Vánoční trhy v Drážďanech

Dalším oblíbeným místem, které stojí za to navštívit právě o vánočních svátcích, jsou Drážďany. Na náměstí Altmarkt se trhy otevírají 23. listopadu a potrvají do 24. prosince 2022. Otevřeno bude vždy od 10 do 21 hod, pouze na Štědrý den trhy zavítají již ve 14 hodin. A nezapomeňte si zde zajít na tradiční vánoční štolu.

Zdroje: www.rexter.cz, www.blog.hubatacernoska.cz, www.prazsketrhy.cz