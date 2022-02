Jednoduchý trik, který když uděláte rychle, zachráníte sražené oblečení

Při vytahování prádla z pračky na vás přicházejí mdloby. Do vašeho nejoblíbenějšího trička by se oblékla maximálně vaše osmiletá dcera. Dá se ještě triko zachránit? Zkuste to s námi!

Nejspíš už se vám tato nepříjemná situace někdy v životě stala. Většinou za sražené prádlo může špatně zvolený prací program. Jednoduše přemýšlíte o milionu věcí najednou, strčíte špinavé oblečení do pračky, přidáte prášek na praní a automaticky navolíte program. Po pípání pračky jdete oblečení pověsit a ejhle, někde se stala chyba! Až teď zjistíte, že jste se v programu spletli a spustili naprosto jiný, o jehož existenci nemáte ani tušení. Pokud ale budete hbití, sražené oblečení můžete ještě zachránit!

Prádla se za týden nakupí hromada. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Proč se oblečení srazí?

nesprávně zvolený program pračky – vždy koukejte na štítky výrobce oblečení, kde naleznete doporučenu teplotu praní, jestli je vůbec praní v pračce vhodné, jestli žehlit nebo ne apod.

vysoká teplota – pokud vyperete tričko, které má na štítku max. 40 °C a vy mu zatopíte na 90 °C, tak s největší pravděpodobností vyndáte tričko velikosti XXS

prací prášek – vybírejte správný podle typu prádla

množství pracího přípravku – mnoho lidí si myslí, že když dá do zásuvky více pracího gelu či prášku, přilepší prádlu, ale opak je pravdou

Vždy se řiďte pokyny na štítku výrobce. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Kondicionér dokáže zázraky

Jakmile vytáhnete prádlo z pračky a zjistíte, že je o pár čísel menší, okamžitě jednejte, protože čím dřív, tím větší šance na úspěch. Napusťte do lavoru nebo umyvadla vlažnou vodu, do ní přikápněte jednu lžičku kondicionéru na vlasy a rukou promíchejte. Sražené kousky naložte do vody na 15 minut. Kondicionér by měl oblečení opět dodat pružnost.

Po požadované době vypusťte nebo vylijte vodu, vyjměte oblečení z vody a velice opatrně každý kus natahujte tak, jak podle vás vypadal před nehodou. Neždímat!!! Oblečení vyskládejte na ručník, další ručník přiložte svrchu a jemným tlakem odstraňte přebytečnou vodu. Pak už stačí nechat zachráněný oděv usušit, a to nejlépe rozprostřením na suchém ručníku.

Nepoužíváte kondicionér? Stejnou službu vám udělá i dětský jemný šampon.

Sušička? Strašák pro scvrknutí prádla!

Sušičky se v domácnostech rozmohly. Kdo k nim před lety nepřilnul, ten se jen tak o výhodách sušičky přesvědčit nedá a dál věsí prádlo raději na sušák. Ale doba opravdu pokročila i v tomto případě. Sušičky jsou velkými pomocníky do rodin, protože s moderní zrychlenou dobou přišel i nedostatek času.

I když jsou sušičky dnes skutečně „vytuněné“, prádlo se i tak může srazit. Obzvlášť vlněné a choulostivé oblečení! Ale i na něj máme fígl. Příště jednoduše vhoďte do sušičky několik kostek ledu a spusťte program. Jakmile se bude v sušičce prádlo zahřívat, kostky ledu se začnou odpařovat a nedovolí prádlu, aby se srazilo.

