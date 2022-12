Jak donutit orchidej kvést: Postavte květináč do kvasnic s cukrem. Jak na to?

Zdá se vám, že vaše orchidej už delší čas nekvetla? Máme pro vás pár tipů, jak ji přimět ke květu, a to ingrediencemi, které máte jistě doma. Nemusíte utrácet za drahá hnojiva, stačí sáhnout do spíže.

Exotické orchideje zdobí dnes nejednu domácnost a těší se velké oblibě. A především v období květu, které nás při správné péči potěší i několik měsíců vkuse. Pokud vám rostlina v tomto ohledu stagnuje, zkuste ji dodat potřebné živiny, a to ve formě naprosto přírodní. Přestože je současný trh plný průmyslově vyráběných hnojiv, můžete být ekologičtí, a navíc ušetřit.

Jak si jednoduše připravit hnojivo z droždí se můžete podívat ve videu:

Zdraví orchideje je i o dostatku živin

Každá orchidej potřebuje ke svému správnému růstu nejen vhodné podmínky, ale i správnou výživu. Pokud má dostatek živin, její listy jsou sytě zelené a lesklé, kořeny zdravé a plné síly a stonky jsou pravidelně obaleny gejzírem květů. Právě k tomu můžete využít některé domácí suroviny a vyrobit si pro orchideje plně funkční hnojivo.

Ve vhodné nádobě rozpusťte v 1 l vody droždí i cukr a máte perfektní hnojivo na orchideje. Zdroj: shutterstock.com

Využijte droždí s cukrem

Kvasnice dodají rostlině díky obsažené kvasince Sacharomyces cerevisie velké množství potřebných látek. Pokud k nim přidáte cukr, jejich počet se značně znásobí. Tento druh hnojiva velice posílí celý kořenový systém, což se brzy odrazí na vzniku nových poupat a květů.

Jak si hnojivo z droždí připravit?

Je to jednoduché, stačí smíchat 10 g droždí s 1 lžící cukru, zalít 1 l horké vody a řádně promíchat. Připravenou směs nechte chvíli vychladnout, pak přilijte dalších 5 l vody a opět vše pečlivě promíchejte. Orchidej i s květníkem do tohoto hnojiva postavte alespoň na 2 hodiny. Tuto proceduru opakujte jednou do měsíce.

Prvotřídním pomocníkem je i česnek

Orchidejím také velmi prospívají látky obsažené v česneku. Do 1 l převařené vody vložte 3 prolisované stroužky česneku, přiklopte poklicí a nechte do druhého dne louhovat. Následně roztok přeceďte a jako zálivku používejte jednou za měsíc. Nikdy však nenechte stát květinu v odteklém hnojivu, které se může objevit v obalovém květníku či misce. Prvních kvítků se dočkáte zhruba po 2 až 3 měsících takové péče.

Česnek dodá orchidejím vitaminy a minerály. Zdroj: Profimedia

Dopřejte orchidejím pivo

Možná by vás to ani nenapadlo, ale dalším výborným hnojivem je i klasické pivo. Dokonale podpoří orchideje k růstu i ke květu, protože obsahuje vzácné kvasnice, ječný slad a chmel. Zároveň se jedná o prvotřídní zdroj vitamínů skupiny B, které zvyšují odolnost rostliny vůči nebezpečným chorobám a obtížným škůdcům.

Nelze však použít každý druh piva, vhodné je jen nízkoprocentní světlé pivo, které je potřeba zředit vodou, a to v poměru 250 ml vody a 50 ml piva. Obsažený alkohol by jinak mohl kořeny vysušit. Připravený roztok nalijte do misky, nechte ho alespoň půl hodiny odstát a poté pivo smíchejte s vodou. Pivním roztokem zalévejte květinu maximálně jednou za měsíc.

