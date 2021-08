Levandulový ocet je snadné vyrobit doma. K čemu vám bude nejužitečnější?

Zdroj: New Africa / Shutterstock

Levandule je skvělá v čemkoliv! Nemám pravdu? Jednoduše si můžete vyrobit vlastní levandulový ocet a dáme vám i pár tipů na to, co s ním. Takový ocet s levandulí je nejen voňavý, ale má i mnohá užití.

Lahvičky s levandulí

Musím říct, že někdy je v podstatě jedno, na co ty octy a oleje jsou. Samotná lahvička s tekutinou a snítkami rostlin jsou pro mě dostatečně krásné, abych si je koupila. Ale proč kupovat, když levanduli mám vlastní? Navíc pěkňoučké lahvičky s octem a květinami mohou posloužit i jako originální dárek. Stačí pěkná pentlička, ručně psaná doporučení nač jej využít a je hotovo!

Levandule je připomínkou romantického léta, ale také vhodnou vůní k relaxaci a odpočinku. Zdroj: freya-photographer / Shutterstock.com

A na co tedy levandulový ocet použít?

Pokud se rozhodnete vyrobit si vlastní ocet na vaření, pak můžete k snítce levandule přidat i česnek nebo rozmarýn. Nevšední kombinace ozvláštní saláty i dresingy.

Levandulový ocet můžete také použít na oplachování vlasů. Povrch vlasů krásně zatáhne a vaše hříva se bude nádherně lesknout. Navíc má mírně dezinfekční účinky, takže pomůže i s očistou pokožky hlavy a zcela neutralizuje šampon. Proto je ocet vhodný i pro alergiky, kteří mají s kosmetikou problémy.

Odkvetlá květenství levandule můžete vyluhovat v jablečném octě Zdroj: Shutterstock.com / Billion Photos

Stejně tak se hodí se i k neutralizaci pracích prostředků. Do pračky se přidává místo aviváže. Oblečení bude opravdu čisté i voňavé bez zbytku pracího prášku, který může iritovat pokožku citlivým osobám a hlavně dětem.

Pokud používáte ocet na úklid domova, s levandulovým octem bude nejen čistý, ale i provoněný. Navíc přírodním prostředkem neohrozíte životní prostředí, ale to už asi víte.

Levandule je léčivka s širokým spektrem využití. Vůně působí dobře na uvolnění a při stresu, pomáhá ale také proti bolestem hlavy nebo nervozitě. Nepodceňujte schopnosti aromaterapie a vůní vašeho domova. Jsou vhodné nejen do koupelí a kosmetiky, ale také během běžné údržby domova.

Jak se vyrábí levandulový ocet v domácích podmínkách?

Do uzavíratelné lahve nasypte čtyři lžíce levandule. Před použitím ji promněte v dlaních nebo nasekejte, aby se silice lépe uvolnily. Zalejte půl litrem horkého, ale ne vařícího octa. Může být vinný, jablečný nebo také třtinový. Láhev s octem a levandulí postavte na teplé místo. Každý den jen protřepejte a po dvou týdnech sceďte. Do octa můžete znova vložit pár stébel levandule. Budou v lahvi dobře vypadat, a navíc budete vždy vědět, že je to vámi vyrobený ocet s levandulí.

Už víte, na co se vám bude doma nejvíc hodit?