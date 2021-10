Myčka na nádobí: Co použít místo předražené leštěnky, aby zářily i skleničky

Myčka je skvělý pomocník, ale náročný na údržbu a prostředky. Tablety, prášek, leštidlo či sůl, speciální produkty pro vyčištění myčky samotné nebo vůně do myčky jsou drahé špásy. Myčka může ale fungovat i bez nich. Víte, co použít namísto leštěnky?

Patříte k těm, kteří mají zásoby všeho pro případ války či armagedonu, anebo často zapomínáte, že vám něco chybí a při nákupu v supermarketu máte prostě okno? Patřím rozhodně do té druhé skupiny. Často nakoupím úplně jiné věci, než jsem původně plánovala. Že mi občas chybí prášek nebo leštěnka do myčky, není vůbec nic zvláštního. Zjistila jsem však, čím je nahradit.

Myčka spoří vodu, ekologii pomůžete i využitím tablet či mycích přípravků, které tolik nezatěžují přírodu. Zdroj: Shutterstock.com / Andrey_Popov

O přípravcích do myčky na nádobí se píše mnohé

Je to tak. Prášek i leštěnku můžete nahradit dnes už ikonickým multifunkčním octem a všemocným zázrakem sodou bikarbonou. Nefungují ale tak, jak byste čekali. Internetem se šíří řada názorů a doporučení. Já vám povím z vlastní zkušenosti, co si o nahrazování specializovaných přípravků myslím. Ale napřed si řekneme, jak to funguje!

Ocet místo leštěnky do myčky na nádobí

Nahradit leštěnku octem je jednoduché. Bílý ocet nalijete do zásobníku na leštěnku, zavřete a necháte myčku vykouzlit čisté nádobí, tak jak to dělá vždycky. Nádobí po umytí a oschnutí nenese stopy zaschlých kapek, je přirozeně lesklé, ale v žádném případě nedosahuje lesku, který má umyté nádobí po použití leštěnky do myčky. Také jsem si všimla, že nádobí déle schne.

Bílý ocet lze použít namísto leštěnky nádobí. Zdroj: focal point/Shutterstock.com

Když chybí prášek do myčky na nádobí

Dá se tableta či prášek nahradit? Dá. Pomůže zhruba lžíce sody a jen pár, třeba pět, kapek tekutého přípravku na mytí nádobí. Soda v tomto případě funguje docela jinak, než byste od tohoto proslulého bílého prášku čekali. Nádobí je myté saponátem a soda je tam od toho, aby nepěnil a nevylezl vám i přes těsnění myčky ven. Ano, i to se mi stalo.

Jedlá soda se saponátem se dají použít i v myčce nádobí. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Je ocet a soda do myčky dobrý nápad?

Funguje to? Rozhodně ano. Jenže ne navždy. Soda se saponátem funguje a klidně s touto kombinací přečkáte pár umytí, než budete mít znovu cestu do obchodu pro doporučené přípravky. Soda a saponát prostě nemají tu sílu. Nádobí je čisté, ale myčka se každým cyklem mírně špiní až do okamžiku, kdy je jasné, že takhle to dál nepůjde. S octem jsou výsledky poměrně dobré. Normálně lesklé nádobí, oproti leštěnkovému supertřpytu, to mi nijak nepřekáží. Čím si ale rozhodně nejsem jistá je, zda ocet a soda nepoškodí vnitřní vybavení myčky. Nejsem chemik a ani výrobce myček, proto nedokáži zhodnotit, jak moc velký rozdíl v použití takových látek může být. Spousta uživatelů myček nádobí si libuje a jsou s octem velice spokojeni. Drahé přípravky vyměnili za obyčejný bílý ocet, což je nejen ekonomičtější, ale také ekologičtější.

Osobně používám „alternativní“ ocet a sodu jen když zapomenu, ale ne dlouhodobě.

