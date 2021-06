Správný postup, jak se zbavit námrazy v mrazáku a jak zařídit, aby nevznikala

Návštěva ledové jeskyně může ozvláštnit víkend v zimním období, ale mít ji v mrazáku opravdu nechceme. Zvlášť starší typy lednic a mrazáků mají problém s odpařováním a tvorbou námrazy. Její postupné přibývání a zvětšování ledové masy zmenšuje prostor mrazáku. Uchované jídlo přimrzne a někdy už ani nejde vytáhnout ven. Nezbývá, než se vystrojit lany i cepíny a zdolat rostoucí ledovec ve vaší kuchyni.

Funkčnost a životnost

Když stěny mrazáku pokryje silná vrstva ledu, není to jen problém estetický. Trpí především funkčnost a samozřejmě také spotřebič samotný. Aby nám vydržel déle a uskladnil co možná největší množství potravin, je vhodné se o něj náležitě postarat. Musíme jej pravidelně odmrazovat a maximálně předcházet znovu opětovnému vytváření ledové hmoty.

I v případě, že jste majiteli nového typu mrazáku, masivní vrstva ledu se může vytvořit i ve vašem spotřebiči. Důvodů existuje celá řada. Za shromažďování námrazy mohou nedovřená dvířka, špatná poloha lednice nebo mrazáku, kdy voda neodtéká a shlukuje se na nevhodném místě, nebo exploze plechovky limonády, kterou si dal vychladit do mrazáku manžel.

Jak odmrazovat

Vyjměte ven veškeré potraviny a vytáhněte spotřebič z elektřiny. Rozhodně doporučuji vybavit se savými kusy textilu, jako jsou staré ručníky. Jeden umístěte na podlahu, aby vám případná voda nezatékala pod spotřebič a druhý si nechte po ruce jen pro případ. Pokud máte dost času, můžete nechat dvířka otevřená, třeba přes noc a počkat až námraza roztaje v pokojové teplotě. Jestliže chcete proces urychlit, můžete do mrazáku zavřít mísu s horkou vodou, která pomůže ledu povolit. Dejte si pozor až budete dvířka znovu otevírat. Tající kusy ledu a voda vás mohou nepříjemně překvapit. Led a vodu přemístěte do dřezu. Rozhodně nedávejte ke květinám, takový teplotní šok by nemusely přežít.

Mrazák důkladně vysušte Zdroj: FamStudio / Shutterstock.com

Úplná očista

Mrazák důkladně vysušte. Houbou nebo hadrem odstraňte veškerou vodu a perfektně vysušte suchým starým ručníkem nebo dobře sající utěrkou. Vytřete do sucha stěny, dno i mřížky nebo zásuvky mrazáku. Také se doporučuje potřít veškeré povrchy uvnitř spotřebiče glycerinem. Námraza by se pak měla vytvářet pomaleji, čímž se oddálí i příští odmrazení. S glycerinem pracujte v rukavicích a nanášejte jen pomocí bavlněné textilie.

V okamžiku, kdy je vše suché a čisté, se ujistěte, že i podlaha pod lednicí není mokrá, stejně tak jako elektrická šňůra a až poté opět zapněte do elektřiny.

Uskladňujte pokrmy vychladlé a uzavřené v krabičce nebo sáčku Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Prevence

Suchý mrazák nenamrzá. Je potřeba si uvědomit, že právě odpařování způsobuje námrazu uvnitř spotřebiče. Proto do něj uskladňujte pokrmy vychladlé a uzavřené v krabičce nebo sáčku. V případě, že voda neodtékala, tak jak by měla, podívejte se, co jí v tom bránilo. Obyčejně to může být nečistota v odtokovém kanálku anebo nevhodná poloha. Váš spotřebič se možná naklání na jednu stranu. Za to může i malá nerovnost podlahy, kterou ale můžete vyrovnat šroubováním nožiček lednice anebo mírným vypodložením. Pokud nemáte po ruce vodováhu, pomůže vám i váš chytrý telefon, kam si můžete aplikaci vodováha stáhnout. Kroužením telefonu vykalibrujete libelu a během několika málo vteřin zjistíte, jestli stojí vaše lednice správně nebo ne.