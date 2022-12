Inspirace: Nejkrásnější zimní kytice. Profi floristka radí, jak vybrat květiny

Zimní dekorace a doplňky nám domů přináší tu správnou atmosféru. I když je venku mráz a sníh, domov si přesto můžete vyzdobit překrásnou zimní kyticí!

Touto dobou nám na zahradě samozřejmě nerostou žádné pestrobarevné květiny. Neznamená to ale, že je vše ztraceno. Zkuste se vydat na procházku a schválně, kolik toho nasbíráte. Dívejte se po šiškách, jehličí, větvičkách a červených nebo bílých plodech keřů. Poté si vezměte průhlednou vázu a pusťte se do tvoření zimní kytice, která vydrží po celé zimní období!

Zimní kytice může mít tisíc podob

Podívejte se na video, jak vybrat ty správné květiny k narozeninám, na první rande, k promoci nebo třeba k výročí:

Zimní kytice je charakteristická svou lehkou rozevlátostí a střídmostí. Na její uvázání se proto hodí odlehčené větve opadavých dřevin i stálezelených jehličnanů. Převážně různé odstíny zelené budou hrát hlavní roli v zimní kytici. Sáhnout můžete jak po sivě zeleném blahovičníku, tak i po jmelí.

Zimní kytice ve tvaru koule bude nádherným doplňkem vašeho domova. Zdroj: Shutterstock

Hrátky s druhy jehlic

Pokud se vydáte na procházku do lesa, tak si nasbírejte větvičky s různými druhy jehlic. Velmi dobře se vám bude pracovat s borovicí lesní nebo vejmutkou. Mají dlouhé a jemné jehlice, díky kterým bude výsledná kytice správně odlehčená. Příjemnou vůni, která se rozline po celém domově, dodají větvičky smrku a různé druhy jedlí nebo borovic.

Bílý nebo stříbrný sprej dodá kytici nádherný zimní nádech. Zdroj: Shutterstock

Bílý sprej nahradí sníh

Nedílnou součástí zimních kytic bývají i suché semeníky planých rostlin, které jednoduše obarvíte pomocí bílého spreje. Nasbírejte si proto třezalky tečkované nebo zahradní orlíček. V šedo bílé barvě najdete i větvičky drátovce, které nijak upravovat nemusíte. Krásně se bude hodit takový, jaký je.

Květy zimních barev

Pokud chcete do kytice investovat nějaké peníze, stačí zajít do květinářství. Do zimní kytice se skvěle hodí květy v čistě bílé, zelenkavé, smetanové nebo starorůžové barvě. Použít můžete rozrazil, bělotrn, máčku, jícnovku, listopadku či alstromérii, ale i klasickou růži. Na kytici se hodí především její anglické druhy s plnými polootevřenými květy nebo vícekvěté odrůdy.

Do vánočního aranžmá se nebojte použít třeba i rudé růže. Zdroj: Shutterstock

Tradiční vánoční kytice

Oproti zimní kytici je ta vánoční více ozdobná. Větvičky s plody a sušené květiny se stříkají floristickými spreji ve stříbrném a zlatém odstínu. Typickou barvu Vánoc, červenou, krásně doplní zelená. Sáhnout můžete jak po velkolepém hvězdníku nebo růži, tak po výhonkách s červenými plody. Mezi ně patří především cesmína nebo výhony svíd. Kytici dokonale dozdobí i větvičky s červenými šípky.

