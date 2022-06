Orchideje: Proč se vyplatí zalévat je kávou?

Toužíte mít doma orchideje plné bohatých květů? Dopřejte jim kofeinový doping a nevyjdete z údivu. Káva totiž není jen lahodný nápoj, ale i báječné hnojivo!

Každý fanda orchidejí je šťastný, když mu domov zaplaví jejich nádherné květy. Co však dělat, když se delší dobu neobjevují? Pomůže vám levná a snadno dostupná ingredience, kterou má každý doma. Vsaďte na geniální trik se zálivkou z kávy.

Čím je káva pro orchidej významná

Kromě toho, že tento lahodný nápoj výborně chutná, obsahuje i celou řadu prospěšných prvků. Jsou to především vitaminy skupiny B, které orchideje naprosto zbožňují. Prim hraje vitamín B 2, tedy riboflavin a vitamín B 5, kyselina pantothenová. V menší dávce je obsažen i vitamín B 1, známý thiamin a vitamín B3, niacin. Na výživě orchidejí se významně podílí i kyselina listová, mangan, draslík a hořčík.

Připravte orchideji kávovou koupel

Budete potřebovat pouze 100 g kávové sedliny a 3 l vody. Lógr smíchejte s vodou, nechte asi tak 5 hodin odstát a sem tam roztok zamíchejte. Voda se bude postupně zabarvovat do hněda. Následně sceďte přes plátýnko a vylouhovanou sedlinu můžete dát třeba na kompost. V květináči s orchidejí by mohla zbytečně zahnívat. Kávové hnojivo nalijte do hlubší nádoby, ponořte do ní na 15 minut květináč s orchidejí a poté nechte řádně okapat. Tento proces opakujte jednou za 14 dní.

Vyhněte se zbytečným chybám

Čeho byste se měli vyvarovat? V každém případě před použitím nechte kávové hnojivo zcela vychladnout. Během lázně by se nikdy neměly namočit listy, protože orchidej by mohla začít uhnívat. Obzvlášť si dejte pozor na srdíčko, kam by se žádná tekutina neměla nikdy dostat. Jestliže zjistíte, že jsou některé kořeny orchideje žluté a suché, měli byste je odstranit.

Dokonale funguje i banán

V případě, že nepatříte mezi ctitele kávy, můžete využít banánovou slupku, která je také plná prospěšných živin. Namočte ji přes noc do 1 l vody a následný den výluh pečlivě přeceďte. Koncentrát smíchejte s 5 l vody a dopřejte orchidejím lázeň, stejně jako v případě kávového hnojiva. Tento proces opakujte každých 14 dní v době vegetace. Banánová slupka obsahuje prospěšný draslík, hořčík, fosfor a vápník. Kromě toho je plná významných minerálů, které se podílejí na lepším nasazení poupat a delším i bohatším kvetení orchidejí.

Banánová slupka obsahuje prospěšný draslík, hořčík, fosfor a vápník. Pomůže k lepšímu nasazení poupat a k delšímu i bohatšímu kvetení orchidejí. Zdroj: shutterstock.com

Vyzkoušejte hnojivo z brambor

Nevylévejte zbytečně vodu po uvaření brambor. Obsahuje totiž velké množství minerálních látek. Důležitým prvkem je draslík a významné zastoupení má i užitečný škrob. Bramborová voda rostlinu nejen vyživí, ale zároveň velmi významně podpoří její budoucí kvetení. Na co byste si měli dát vážně pozor? Voda by nikdy neměla být slaná! Hnojivo používejte jednou za 3 týdny.

