Co udělat s orchidejemi před zimou? Pár snadných věcí může udělat zázrak

Podmínky interiérů se během celého roku mění. I proto je dobré přizpůsobit péči, kterou pokojové rostliny dostávají. Jak se o orchideje starat na podzim, kdy se dny krátí a teplota klesá. Jak je připravit na zimu?

Mezi nejoblíbenější orchideje patří bezesporu Phalaenopsis. Jsou vhodné pro začátečníky a kvetou až třikrát za rok. Ani na ostatní orchideje bychom však neměli zapomínat. Podzimní příprava na nejchladnější část roku se u různých druhů orchidejí téměř neliší.

Přesuňte je na slunné místo

Vaše orchideje potřebují dostatek světla, nejlépe rozptýleného. Zkracující se dny a klesající teplota jim nesvědčí. Proto je přesuňte na parapet východních nebo jižních oken. Případně tam, kde je jasné nepřímé sluneční světlo. Můžete zkusit vytáhnout žaluzie a rozhrnout záclony. Zasychající poupata a žloutnoucí listy jsou znakem nedostatku světla.

Orchideje jsou skvělé zimní společnice. Zdroj: FotoHelin/Shutterstock.com

Upravte podmínky pokoje

Ujistěte se, že je v okolí orchideje minimálně 70% vlhkost. Tu můžete vytvořit tak, že květináč s orchidejí umístíte na podnos s vrstvou mokrého štěrku. Orchidejím, které stojí na parapetu nad radiátorem, dopřejte jednou denně vodní mlhu. Dejte si však pozor, abyste nezasáhli květy. Mohly by zčernat.Teplotu v místnosti udržujte mezi 19 až 26 °C během dne a 15 až 21 °C v noci. V pokoji se snažte nevětrat. Průvan a zima témto rostlinám vůbec neprospívá.

Jak orchidej zalévat a hnojit.

Orchideje stále zalévejte jednou za týden. Ponořte je do hrnce s vodou a nechte přibližně hodinu stát. Poté je umístěte zpátky do obalu. Teplomilné orchideje nemají výraznou dobu růstového klidu, takže je možné, že vám v zimě nasadí na květy. Podpořte jejich snažení 2 až 3 dávkami hnojiva s vyšším podílem draslíku (K). Dávkování upravte v poměru jeden mililitr hnojiva na jeden litr měkké vody. Od poloviny října do zimy hnojte jednou za měsíc. Kondici slabších rostlin můžete podpořit pomocí speciálních prostředků (Orchimix, Biplantol). Některé druhy, jako jsou Dendrobium či Cattleya, nehnojte vůbec. Přes zimu mají klidový režim.

Každý týden kontrolujte, zda orchideje nejsou napadeny škůdci. Zdroj: Genitchka/Shutterstock.com

Zničte škůdce

Ani v zimě škůdci nespí. Především svilušky si libují v suchém vzduchu. Proto rostliny pravidelně kontrolujte. Pokud škůdce najdete, ošetřete orchideje speciálními přípravky, jako je například Neudorff Spruzit AF.

