Připravte se na komáry včas. Jednoduché pasti vyrobíte z PET lahví, podívejte

Komáři umějí v létě pěkně znepříjemnit život doma i na zahradě. Není nutné proti nim používat chemii a ničit si zdraví. Připravte si na ně účinné pasti z přírodních prostředků. Jak na to?

S počínajícím teplým počasím se začíná objevovat i pro nás poněkud obtížný hmyz. Také je vám nepříjemné neodbytné bzučení komárů, natož pak jejich pálivé a svědivé štípance? Zkuste se před tímto nebezpečím náležitě chránit. A jde to i bez chemických prostředků, za které zbytečně vydáte poměrně dost peněz.

Jak vyrobit jednoduché domácí pasti na komáry? Podívejte se ve videu:

Komáři mohou být i nebezpeční

Štípance od komárů jsou nejen protivné, ale málokdo ví, že komáři mohou být často i přenašeči mnoha nebezpečných chorob, jako například klíšťové encefalitidy a lymeské borreliózy. Proto není od věci se před nimi náležitě chránit. Můžete si vyrobit účinné pasti, anebo léty prověřený přírodní repelent. Většinu komponentů na jeho výrobu máte jistě doma.

Dokonalá past z PET lahve

Díky jednoduché pasti, kdy navíc šikovně zrecyklujete prázdnou PET lahev, můžete většinu komárů snadno pochytat. Její výroba je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu každý.

Nejprve přeřízněte PET lahev v polovině a horní část vložte do té spodní hrdlem dolů. Následně smíchejte 1/4 šálku hnědého cukru s 1 šálkem horké vody, rozmíchejte a nechejte cukr úplně rozpustit.

Vyrobte si účinnou past na komáry z PET lahve. Zdroj: YouTube

Po vychladnutí cukerný roztok nalijte do připravené plastové lahve a obě její části k sobě pevně připevněte lepicí páskou. Následně celou past oblepte ještě černou lepenkou, aby v ní byla tma. Poté už jen nalíčíte past do volného prostoru a sladké aroma komáry dokonale přivábí do pasti, z níž nedokáží vylétnout ven.

Komáry omámí i mýdlová voda

Mýdlovou vodu nemusíte používat jen k čištění a omývání, velice dobře funguje jako radikální prostředek k likvidaci komárů a nepříjemného hmyzu. Stačí, když naplníte nádobu vodou společně s přípravkem na mytí nádobí nebo nastrouhaným mýdlem a přidáte i trochu citronové šťávy. Tento roztok, který na ně funguje jako chytrá past, protože je pohltí v mýdlových bublinách, opět poličte v otevřené nádobě do volného prostoru.

Zkuste metodu našich babiček. Zdroj: YouTube

Zkuste metodu našich babiček s hřebíčkem a citronem

Pokud chcete, aby vás komáři v blízkém okolí neobtěžovali, zkuste využít odpuzujícího aroma hřebíčku s citronem. A jak tento odpuzovač vyrobit? Stačí rozkrojit citron na 2 poloviny a do každé napíchat zhruba 10 až 15 hřebíčků. Položte je na talíř a rozložte je na více místech v oblastech výskytu hmyzu. Jistě si brzy všimnete, že se komáry nemusíte nijak zaobírat.

PET lahev šikovně přestřihněte, vznikne vám jednoduchá domácí past na komáry. Zdroj: Shutterstock

Vyrobte si domácí repelent

Proti komárům se můžete také obrnit účinným domácím repelentem. Účinně vás ochrání a je finančně naprosto nenáročný. Oproti těm chemickým nedráždí oči ani pokožku a nezpůsobuje mnohé nepříjemné ekzémy.

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.goodhousekeeping.com, www.hobby.blesk.cz