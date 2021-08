Postel z palet: Jednoduchý návod, podle kterého ji poskládá i úplný nešika

Chcete si vyrobit designovou a jednoduchou postel z dřevěných palet? Ať už je to do vaší ložnice, nebo pro návštěvy na chalupu do pokoje pro hosty, budete ji mít za pár kaček. Stačí vám k tomu jen trochu odvahy a fantazie. Máme pro vás jednoduchý návod, podle kterého to zvládne každý.

Zdroje: www.bydleme.cz, www.super-bydleni.cz,www.idealhome.co.uk

Trendem současné doby je renovace a recyklace. A vdechnout použitým předmětům zcela nový život stojí za to, protože jim můžete dát zbrusu nový kabát. Z klasických dřevěných palet, které seženete i zadarmo, se dá vyrobit opravdu téměř vše, co vás napadne.

Pohodlná postel jako základ spokojenosti

Velmi oblíbeným kusem nábytku z palet jsou poslední dobou právě postele. Mohou mít celou řadu podob, od prostého jednoduchého lůžka až po vysoce propracovanou manželskou postel s opěrným čelem, třeba i s poličkami a nočními stolky.

Vrchní části prken obruste pásovou bruskou a ručně začistěte. Zdroj: Albina Gavrilovic/shutterstock.com

Výběr palet

Dřevěné palety jsou dnes snadno dostupný materiál, který můžete sehnat v nabídce mnoha kamenných obchodů nebo na internetu v e-shopech. Dokonce je lze pořídit i zdarma či v bazarech, záleží na vaší šikovnosti. Většinou se ceny palet liší v závislosti na jejich druhu, velikosti, ale také prodejci. Dnešní trh je momentálně nabízí v rozmezí od 100 Kč do 250 Kč za kus. Během nákupu pečlivě zkontrolujte, jestli není paleta napadena plísní nebo jestli nemá větší praskliny. Menších odřenin a případných třísek si nevšímejte, zbavíte se jich během výroby.

Vyberte si odpovídající druh a rozměr

Velkou předností vlastnoručně vyrobené postele je, že si ji můžete vyrobit v rozměrech, které vám budou vyhovovat, vzhledem k vašim potřebám a velikosti prostoru. Nejčastějším druhem palet jsou tzv. Europalety o rozměrech 120 x 80 centimetrů, což je fajn, pokud si budete chtít vyrobit postel o velikosti 200 x 160 centimetrů. Odpovídá to totiž běžnému rozměru matrace 200 x 160 cm. V případě, že byste chtěli, aby vám vedle hlavy zůstalo místo na odložení čehokoliv, vyberte si matraci o velikosti 140 x 200 centimetrů. Velice oblíbené jsou i postele z palet 200 x 200 a 180 x 200 centimetrů. Velkou výhodou je, že k sobě můžete jednotlivé palety libovolně skládat krátkou i dlouhou stranou, popřípadě di jejich velikost přizpůsobit a zkrátit je uříznutím.

Vyhrňte si rukávy a jde se na to!

Jednotlivé palety si upravte na potřebnou délku.

Odstraňte všechny přebytečné kovové hřebíky, nadbytečné šroubky a spony.

Zbylé hřebíky a spony dobře zatlučte, šroubky zašroubujte, aby jejich hlavičky nikde nevyčnívaly ven.

Všechny hrany palet otupte hoblíkem, bruskou nebo pomocí brusného papíru.

Vrchní části prken obruste pásovou bruskou a ručně začistěte.

Zkontrolujte, že z palet nikde netrčí třísky.

Postel si sestavte a palety spojte pomocí hřebíků nebo šroubů.

Hotovou postel nakonec natřete lazurou, krycí barvou nebo bezbarvým lakem.

Výběr vhodné matrace

A je tady velké finále! Posledním krokem je výběr správné matrace. Obecně platí, že na postel s tvrdým podkladem se hodí matrace pružinová nebo s jádrem. Tento typ matrace na tvrdém podkladě méně podléhá tlakové deformaci. Pokud však máte pěnovou matraci, nevadí, i pro ty existuje vyhovující řešení. Na palety si můžete přikoupit i lamelové rošty, které rozloží tlak vyvíjený na pěnovou matraci, a tím prodlouží její životnost.

Postel je možné ozvláštnit i různými praktickými doplňky, jako jsou čelo, úložný prostor, knihovnička na právě rozečtené knihy nebo noční stolky. Zdroj: archideaphoto/shutterstock.com

Domácím kutilům se meze nekladou

Postel z palet může být podsvícená, což dodá ložnici na romantičnosti. Stačí vložit pod boční části postele stylové lampičky nebo elektrické LED pásky s diodami. K nim si můžete pořídit dálkové ovládání, abyste světýlka mohli ovládat přímo z vaší postele.

Postel je možné ozvláštnit i různými praktickými doplňky, jako jsou čelo, úložný prostor, knihovnička na právě rozečtené knihy nebo noční stolky, bez nichž se někteří z nás stále neobejdou. Postavit se na ně dá stolní lampička, odložit mobil, brýle a další drobnosti.