Potravinářská fólie vám ušetří za topení tisíce ročně: Geniální trik

Zvyšující se ceny energií v poslední době nenechávají klidným nikoho z nás, a tak není od věci využít všechny možnosti, jak ušetřit za topení. Zcela jistě vám v tom pomůže i obyčejná potravinářská fólie.

Jednou z nezatěžujících položek v rodinném rozpočtu jsou výdaje za topení, a proto je nutné mnohem více přemýšlet o jeho ekonomickém provozu. Co vše vám může pomoci k úsporám?

Vyhněte se zbytečnému přetápění

Pokud jste byli doposud zvyklí na přetopený byt, nastal čas to změnit. Není to vhodné nejen pro vaše zdraví, ale ani pro váš domácí rozpočet. Doporučovaná teplota v obytných prostorách je 20 až 21 °C, ale ještě donedávna byla průměrná teplota v českých domácnostech 24 °C a výš.

Netopte v celém bytě stejně

Ve většině bytů zpravidla trávíme nejvíce času jen v některých pokojích. Proto v chodbách a všech ostatních prostorách lze topení nastavit na nižší teploty. Doporučená teplota pro kuchyň je 20 °C, pro koupelnu 23 °C a v ložnici postačí 15 až 16 °C. Určitě se vám bude i mnohem lépe spát.

Zbytečně topení nevypínejte

Patříte mezi ty, kteří před odchodem z domu vypínají topení? Přestaňte s tím! Když topení vypnete, byt se během dne ochladí natolik, že je následné vytápění naprosto neefektivní a stoupne vám spotřeba energie. A navíc se vrátíte domů, kde vám bude poměrně chladno. Raději teplotu jen lehce snižte.

Větrejte správně

Pokud chcete být maximálně úsporní, větrejte vždy jednorázově a intenzivně. Otevřete okna naplno na dobu 5 až 10 minut a klidně udělejte i průvan. Vzduch se řádně obmění a teplota se nestihne nijak rapidně snížit. Určitě se vyhněte dlouhodobému větrání ventilačkou.

Vsaďte na žaluzie a závěsy

Jak žaluzie, tak i závěsy nemusíte využívat jen k zakrytí pohledu do vašeho bytu či jako ochranu přes slunečními paprsky. Naopak! Jakmile bude slunečno, odtáhněte je z oken a pusťte přírodní teplo k vám domů. Když slunce zajde, využijte je k větší izolaci před únikem tepla ven.

Radiátory vždy jen odkryté

Nikdy nezakrývejte radiátory a nenechte přes ně nic ani viset, což se týká zpravidla záclon a závěsů. Teplo by se nemohlo naplno dostat do vytápěné místnosti. I nábytek by neměl být u topení nijak zbytečně blízko. Čím je radiátor více odkrytý, tím lépe bude hřát.

Využijte potravinovou fólii

Tuto obecně známou věcičku nemusíte používat jen jako obalový materiál, ale i jako pomocníka před zbytečným únikem tepla. Nikdy byste neměli podcenit kvalitní izolaci. Pokud cítíte v okolí dveří či oken proudit závan chladného vzduchu, je jasné, že teplo vám z bytu odchází.

Najděte všechny netěsné škvíry a pečlivě je vycpěte potravinovou fólií. Po několika týdnech ji pro jistotu vyměňte, aby byl efekt opět kvalitní. U vstupních dveří se vyplatí mít vyšší práh, který udrží teplo uvnitř. Díky důsledné izolaci se dočkáte mnohem menšího účtu za energie během celé topné sezóny.

