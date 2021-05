5 zdánlivě absurdních receptů našich babiček, které překvapivě dobře fungují

Když zavzpomínáte na dětství u babičky, jistě si vzpomenete na dokonalou kuchyni, vypulírovanou domácnost, moudré rady a triky, kterými nás vždy zachránila, když nás bolelo břicho poté, co jsme pili na třešně nebo když jsme se přecpali lusky z pole. Babičky si prostě uměly poradit v každé situaci!

Moudrost našich babiček je věc, kterou by měl každý z nás uctívat a z jejich rad si do života odnést co nejvíce. Až tu jednou nebudou, rádi se rozvzpomeneme, jak podle jejich rad likvidovat mravence nebo čím bojovat se špatným dechem.

Nikdo nepochybuje, že v případě zdravotních neduhů stačí zajít do lékárny a v případě špinavé domácnosti do drogerie pro čistící prostředky. Není to ale zbytečné, když si můžeme poradit většinou za pomoci prostředků, které máme běžně k dispozici doma?

Pojďme se společně podívat na pět nejzajímavějších, nejoriginálnějších a často i nejbizarnějších triků, kterými naše babičky zvládaly péči o domácnost i o svou rodinu.

Zlikvidujte mravence díky síle šalvěje

Pokud vás doma trápí otravný hmyz, jako jsou mušky, moli, broučci nebo přemnožení mravenci, pak nemusíte běhat do drogerie pro chemické prostředky, kterými budete muset vystříkat celý byt, ale bohatě si vystačíte s jednou jedinou bylinkou. Tou je šalvěj, ze které uděláte malé kytičky a ty naskládáte na police ve špajzu, na kuchyňskou linku nebo do potravinových skříněk či boxů. Nejen, že tyto prostory dokonale provoní, ale těchto malých nepříjemných potvůrek vás zbaví během chvíle. Šetříte tak nejen své zdraví, ale i peněženku!

Citron a česnek fungují na cholesterol takřka zázračně. Zdroj: Shutterstock.com

Uchovejte rozkrojený citron i týden čerstvý

Pokud nepatříte k lidem, kteří každé ráno používají citron do čaje, tudíž se jim ani po rozříznutí nestihne zkazit nebo oschnout, pak pro vás máme radu. Třeba citronujete jen rybu, jednou za čas salát nebo řízek, pak je jasné, že jeho zbytek vyhodíte, protože by byl příště už nepoužitelný. Naše babičky však měly skvělý trik, jak nakrojený citron udržet svěží, šťavnatý a čerstvý třeba celý týden. Stačí ho totiž nakrojenou stranou položit do mističky s ledovou vodou a tu pak dát do lednice.

Zeleninou proti špatnému dechu

Nevábně zapáchající dech může mít spoustu důvodů. Ať už je to kouření, nemoc nebo špatná strava, jde o nepříjemnou záležitost, která bývá často označována jako zabiják vztahu. Pokud nemáte po ruce žvýkačky, ústní vodu nebo si nemůžete vyčistit zuby, rozkousejte kousek řapíkatého celeru. Žvýkejte ho dostatečně dlouho a efekt na sebe nenechá dlouho čekat. Navíc uděláte něco i pro své zdraví, řapík totiž obsahuje velké množství vitamínu C.

Ovocem proti špatnému trávení

Snad na každé vesnické zahradě se nachází meruňka, která je každý rok obsypána svými lahodnými plody, ze kterých babičky dělaly nejrůznější šťávy, marmelády a pekly koláče. Nechávaly však také plody meruňky uschnout, protože si byly vědomy jejich zázračných účinků na zažívání. Pokud vás trápí špatné trávení, měli byste každý den po večeři sníst minimálně pět sušených meruněk. I v sušeném stavu jsou tyto plody plné vlákniny, která pomáhá správnému trávení a předchází nadýmání.

Brambory zdaleka nemusíme využít pouze při vaření. Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Voda z brambor pro silné květiny

Každá hospodyňka si zakládá na svých květinách a rostlinách, které má v domácnosti. Zalévá je, kypří, přesazuje a snaží se, aby díky nim vypadal její domov útulný a estetický. Co když se ale i přesto květinám v květináči nedaří a jedna za druhou hyne? Pak je na čase opět vyzkoušet netradiční radu našich babiček, které je zalévaly vychladlou vodou z uvařených brambor, těstovin nebo vajec. Rostliny jim pak nejen rychleji rostly, ale také krásně kvetly a sílily.

