Nový smeták zadarmo: Snadno ho vytvoříte z PET lahve! Nevěříte? Podívejte se

Nevyhazujte staré PET lahve, ale raději je zrecyklujte! Dá se z nich ještě vyrobit mnoho potřebných a užitečných věcí. A některé se jistě stanou vašimi užitečnými pomocníky v domácnosti. Jako třeba šikovný smeták. Jak na to?

PET lahve jsou už pár desetiletí naprosto běžnou součástí našeho života a setkáváme se s nimi téměř na každém kroku. Už se v nich neprodávají jen minerálky nebo limonády, ale dostanete v nich i pivo a víno. Z ekologického hlediska nejde o nic dobrého pro přírodu, a tak je dobré PET lahve dále recyklovat a zužitkovat je k něčemu dalšímu. Máte hned několik možností.

Jak si jednoduše vyrobit smeták z PET lahve, se můžete podívat v následujícím videu:

Koště na dvorek z PET lahve

Z PET láhví si snadno můžete vyrobit například smeták. Snadno jej využijete na hrubé povrchy, kde se košťata brzy opotřebují. Nemusíte tak utrácet stále dokola za nové. Vystačíte si s třemi plastovými lahvemi stejné velikosti. Nejprve odřízněte ze dvou lahví ostrým nožem dno i hrdlo, na třetí lahvi hrdlo uchovejte.

Inspirujte se a recyklujte PET lahve mnoha různými způsoby Zdroj: Profimedia

Potom „petky“ až po hrdlo rozstříhejte nůžkami na zhruba půlcentimetrové proužky, které budou končit několik centimetrů pod hrdlem. Nakonec rozstřihané lahve vložte pevnou částí do lahve s uchovaným hrdlem a vyvrtejte do ní dvě dírky na jedné i na druhé straně. Otvory protáhněte drátek, kterým rozstřihané lahve připevníte. Pak už stačí nový smeták nasadit otevřeným hrdlem na násadu a můžete jít rovnou zametat.

Závěsné truhlíky z PET lahví

Vzhledem k tomu, že je celá pěstitelská sezóna před námi, můžete si z PET lahví také vyrobit jednoduché truhlíky na kvetoucí květiny. Hodí se všem, kdo zápasí s nedostatkem místa. Připravte si tolik „petek“, kolik budete chtít truhlíků, a také umělohmotné lanko na zavěšení.

V každé lahvi udělejte špičatým nožem malé otvory kousek pod hrdlem a kousek nad dnem a lanko jimi provlékněte. Na spodní straně ho zajistěte například korálkem a pevným uzlem. Uprostřed každé lahve pak vyřízněte obdélníkový nebo oválný otvor. Na dně ještě udělejte pár odtokových otvorů na přebytečnou vodu. Pak už se můžete pustit do osázení a zavěšení.

V PET lahvích můžete pěstovat nejen saláty, ale zajímavě se v nich vyjímají i balkonové květiny Zdroj: shutterstock.com

Samozavlažovací systém

Chystáte se odjet na nějakou dobu z domova a nechcete přijít o pěstované květiny? Vezměte si k ruce „petku“, upravte ji a bude zalévat za vás. Jednoduše odřízněte dno a v uzávěru nebo v okolí hrdla udělejte několik menších otvorů.

Pak do lahve nalijte vodu a zjistěte, jak voda vytéká. Nemělo by to být ani prudce, ani málo. Když bude vytékat v drobných pramíncích, můžete ji hrdlem zasunout do zeminy vedle rostliny, která si bude vodu samovolně odčerpávat.

Zdroje: www.hezkynabytek.cz/, www.ceskykutil.cz, www.hobby.instory.cz