Vděčné a krásné sukulenty: Svérázné skvosty v květináčích zvládne pěstovat každý

Jsou originální a do domova vnesou svěží hravost. Bude se jim dařit za oknem, a jakmile se oteplí, zazáří třeba i na balkoně nebo u zápraží. Nezaberou mnoho místa a pěstování je celkem snadné, pokud dodržíte několik prostých pravidel.

Pěstování sukulentů

Sukulent má původ ve slově succulento, šťavnatý. A je jménem, které zahrnuje rozmanité rostliny z různých částí světa. Jedno mají společné – jsou stvořeny k životu v suchých oblastech, umějí obdivuhodně hospodařit s vodou a schraňovat si zásoby na horší časy. Proto jsou jejich listy macaté, dužnaté, zkrátka šťavnaté. Díky tomu je nemusíte (ba přímo nesmíte) příliš hojně a často zalévat. Základem úspěchu je propustný substrát a dostatečně velké odtokové otvory ve dně pěstební nádoby. Můžete buď zakoupit speciální substrát pro kaktusy a sukulenty, nebo jim namíchat vlastní. Receptů je řada, méně náročným druhům obvykle postačí polovina písku, čtvrtina kompostu a čtvrtina zahradní zeminy (třeba krtince). Jako drenáž na dně poslouží i úlomky dřevěného uhlí, drobný štěrk nebo perlit, který lze zakoupit v zahradnických potřebách.

Pokud máte vhodný substrát a nenecháte stát vodu v podmisce, nehrozí ani přelití, ani nedostatek vláhy. Nejvíce vláhy rostliny potřebují na jaře a v první půli léta, kdy rostou. Poté spotřeba vody klesá – za horkého léta velkou žízeň paradoxně nemají. Nerostou již a ztrátám vody se umějí bránit. A pokud zimu přečkávají na chladnějším místě, což řadě druhů svědčí, nepotřebují zálivku téměř žádnou.

Pohled do nitra

Havortie jsou sukulentní rostliny pocházející z Afriky. Kvetením nezaujmou, zato celoročně zdobí interiér díky dužnatým, do růžice úhledně uspořádaným listům. Mezi nejatraktivnější patří druhy s průsvitnými listy, jako je Haworthia cooperi. Jen lehce průhledné konce listů mívá Haworthia cymbiformis zvaná člunkovitá, zajímavá také tvarem. Ovšem i neprůhledné havortie stojí za to pěstovat. Velmi dekorativní je Haworthia fasciata čili zebra, s listy tmavozelenými, bíle zdobenými. Bílé kropení najdete i u dalších druhů. V přírodě se havortie často uchylují pod ochranu větších rostlin, přímé slunce jim proto nesvědčí – alespoň ne to za sklem. Venku, na čerstvém povětří, jim naše středoevropské sluneční paprsky neublíží. Velmi snadno je namnožíte dceřinými růžicemi, které vyrůstají okolo matečné rostliny. Stačí je odloupnout a vysadit – často již mají vlastní kořínky.

Kvetoucí kameny pocházejí z afrických pouští Zdroj: Shutterstock.com

Malá okénka, kterými můžete nahlédnout do samého nitra rostliny, mají i jedinečné sukulenty rodu Lithops zvané kvetoucí kameny. Pocházejí z afrických pouští a před spalujícím horkem se chrání tak, že tráví většinu času zavrtané v písku. Ven vykukuje jen plochý vršek dužnatých listů, které vypadají jako kamínky. Mají nenápadnou barvu pouště a tu a tam průhledné okénko. V létě jim svědčí co nejvíce slunce, milují čerstvé povětří. V zimě jim dopřejte odpočinek při teplotě kolem 10 °C. Po něm zjara uprostřed starých, odumírajících listů vyraší nové. A poté kámen rozkvete.

Sedum morganianum Zdroj: Shutterstock.com

Hravé tvary

Sukulent zvaný opičí ocásek čili Sedum morganianum pochází ze slunného Mexika. Hustě olistěné ocásky svěže zelené barvy mohou být u starších rostlin velmi dlouhé a v závěsném košíku vytvoří rozpustilou podívanou. Aby z něj splýval bohatý trs, vysaďte více rostlin vedle sebe. Nebo k původní přidejte řízky, pár centimetrů dlouhé kousky stonků, které ochotně zakoření. Kořínky mohou zapustit i jednotlivé drobné lístky.

Při dostatku světla ocásky prospívají i celoročně v pokoji. Pokud však můžete, dopřejte jim v létě letnění a v zimě teplotu 10–15 °C – takový režim udělá dobře téměř všem sukulentům.

Tlustice vejčitá Zdroj: Shutterstock.com

Tlustice vejčitá (Crassula ovata) je známou a oblíbenou sukulentní pokojovkou i přenosnou rostlinou. Pěstovat můžete i méně obvyklé odrůdy. Půvabná a pro milovníky Středozemě obzvlášť zajímavá je například varieta Hobbit. Červené zdobení listů bude tím výraznější, čím více slunce tlustici dopřejete.

Aeonium arboreum Zdroj: Shutterstock.com

Růži připomíná Aeonium arboreum, zvláště pokud si vyberete variety s červeně či fialově zbarvenými listy. Sukulent oblíbený ve Středomoří můžete pěstovat nejlépe jako přenosnou rostlinu – letnění jí velmi svědčí. Z jedné rostliny si velmi snadno vypěstujete řadu dalších – stačí růžici, nebo dokonce jediný její lístek spodní bází zanořit do lehkého, mírně vlhkého substrátu. Předtím však nechte ranku po odlomení nebo uříznutí zaschnout.

Conophytum bilobum Zdroj: Shutterstock.com

Pokud byste si chtěli vypěstovat zelené srdce, můžete vyzkoušet Conophytum bilobum. Tedy spíše srdíčko, tento romanticky tvarovaný sukulent dorůstá nejvýše 5 cm. Pokud mu v létě dopřejete co nejvíce slunce a v zimě odpočinek na světlém, chladném místě, mohou se uprostřed srdce objevit až 3 cm velké, žluté květy.

Kalanchoe tomentosa Zdroj: Shutterstock.com

K pohlazení vybízí kolopejka Kalanchoe tomentosa, zvaná pro svůj plyšový vzhled pandí rostlina. Tato sametová srst jí pomáhá chránit před vysušujícím sluncem, takže listy nemusí mít tak macaté, jak tomu u sukulentů bývá. Pochází, stejně jako ostatní kolopejky, z Madagaskaru.

Albuca spiralis Zdroj: Shutterstock.com

Pěstování takzvané kapské hvězdy, cibuloviny jménem Albuca spiralis, je trochu složitější než u předchozích druhů. Přirozený cyklus rostlině ukládá, aby v létě odpočívala skryta v cibuli a v zimě rostla a kvetla. Jenže krásně kroucených listů se dočkáte jen na plném slunci, jinak vyraší pouze tenké, rovné a neduživé lístky. Může se však podařit cyklus rostlině trochu posunout a ze zelených spirálek se těšit zjara. Probudí ji teplo a zálivka. Některé rostliny mohou růst a kvést i poněkud nepředvídatelně – záleží na tom, co zažily předtím, než jste je zakoupili.

Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář