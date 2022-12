Zbytky vosku ze svíček nevyhazujte: Snadno z nich uděláte nové

Hromadí se vám doma nedopálené svíčky? Nevyhazujte je a raději je dále využijte. Svíčka ze zbytků vosku je velmi jednoduchá na výrobu a můžete jí třeba i někoho podarovat, bude to originální dárek.

Svíčky v nádobách zpravidla nedohoří až do konce a na dně často zůstává poměrně velké množství nevyužitého vosku nebo parafínu. Při troše zručnosti jej můžete využít k výrobě nových svíček, které budou vypadat přesně tak, jak vás napadne. Dejte proto impuls fantazii a pusťte se do prima zábavy, do níž můžete zapojit i děti.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Jak vyrobit svíčku ze zbylého vosku

Připravte si veškeré zbytky nedopálených svíček a rozdělte si je podle barev, aby se vám později lépe kombinovaly. Pokud máte zbytky svíček potažených, zbavte je obalu pomocí nože.

Rozpusťte si zbylý vosk

Veškeré zbytky vosku si nejprve rozpusťte, a to postupně podle jednotlivých barev. Budete tak moci vyrobit svíčky vícebarevné, podle toho, jak na sebe budete jednotlivé odstíny vosku nalévat.

Vosky vložte do zavařovacích sklenic, kterou dejte do vodní lázně a pomalu hmotu rozpouštějte za stálého míchání. Větší zbytky svíček nalámejte na menší kousky, budou tát rychleji. Vodní lázeň může mírně probublávat, to se však netýká vosku. Jakmile začne lázeň vřít, stáhněte teplotu na minimum.

Mezitím si připravte sklenice, do kterých budete chtít svíčky odlévat, měly by být ze silnějšího skla. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si ozdobné sklenky a knot

Mezitím si připravte sklenice, do kterých budete chtít svíčky odlévat, měly by být ze silnějšího skla. Na dno nádoby vložte knot s plíškem, který můžete využít ze starých svíček, nebo si za pár korun pořiďte nové v drogerii či výtvarných potřebách. S těmi se vám bude pracovat lépe, protože jsou již napuštěné voskem.

Aby vám plíšek pevně držel, je možné jej ke sklenici přilepit tavnou pistolí. Pomoci si však můžete i jehlicí, do které knot zapíchnete, čímž jej pevně zafixujete. Stejně tak můžete knot vložit mezi dvě špejle a zafixovat ho k hranám nádoby pomocí lepicí pásky.

Vaše svíčka může být i voňavá

Pokud máte zbytky svíček bez vůně, můžete si vosk ovonět vůní určenou do svíček. Stejně tak lze dobarvit bílý či bezbarvý vosk vhodnými barvivy nebo i obyčejnou voskovkou. Roztavený vosk lijte do připravených nádob s knoty a libovolně při tom vrstvěte barvy. Mohou vám tak vniknout svíčky s proužky, vlnkami či ornamenty, které se budou prokreslovat skrz boční sklo. Nevylejte však všechen vosk, ještě jej budete potřebovat.

Nechte svíčky ztuhnout

Takto připravené svíčky nechte při běžné pokojové teplotě zatuhnout. Určitě je však nikdy nevkládejte do lednice nebo do mrazáku. Během tuhnutí se objeví mnohé nesrovnalosti na povrchu, hlavně v blízkosti knotu často vniká důlek. Zahlaďte vše zbytkem zbylého rozpuštěného vosku.

Svíčky ze zbytků lze odlít i do forem. Zdroj: shutterstock.com

Konečné dodělávky

U hotové svíčky sundejte konstrukci, kterou jste použili k zajištění rovného knotu a ten zarovnejte s okrajem nádoby. V tuto chvíli máte nové svíčky hotové a nezbývá než si s nimi vyvonět a odekorovat byt, anebo je originálně zabalit a na Štědrý den jimi někoho milého obdarovat.

Zdroje: www.primanapady.cz, www.jaktak.cz, www.less-waste.cz