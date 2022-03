Jak vyčistit tabletou do myčky připálené nádobí: Je to nejpohodlnější způsob

Komu se to v životě nestalo! Chvilka nepozornosti a připálený hrnec je na světě. Začouzená kuchyně a rendlík černý jako uhel. Vyhodit? Ale kdepak! Pomůže vám tableta do myčky!

Tabletu do myčky využíváme k mytí nádobí, ale že by dokázala vyčistit připálený hrnec? Věřte nebo ne, je to nejjednodušší způsob, jak se černoty z rendlíku či pánve zbavit. Pravdou je, že tabletu automaticky hodíme do přihrádky myčky, spustíme program na mytí špinavého nádobí a víc o tom nepřemýšlíme. Jsme rádi, že z myčky vytáhneme čisté a lesklé nádobí. Tableta do myčky však dokáže zázraky nejen v myčce.

Trocha nepozornosti a připáleniny jsou na světě. Zdroj: Ton Bangkeaw/Shutterstock.com

Jak na připálený hrnec

Připálený rendlík je dost k naštvání a v tomto rozpoložení ho ještě cídit? Pro někoho nepředstavitelný úkon. Proto přichází na řadu tableta do myčky. Nejprve se ujistěte, že je spálený kousek nádobí vhodný k mytí v myčce, protože by ho mohla rozpuštěná tableta poškodit. Poté napusťte do spáleného hrnce teplou vodu a vhoďte do něj tabletku. Pokud jste na plotně zanechali hrnec delší dobu a očouzení je jaksi „výraznější“, nalijte do hrnce vařicí vodu, vhoďte tabletu a nechte působit přes noc. Ráno za pomocí jemného kartáče rendlík dočistěte.

Existuje i trochu jiný návod na připálenou pánev. Tabletu do myčky rozdrťte, smíchejte s troškou vody. Vytvoří se tak pasta, která se nanáší na postižená místa pánve. Celou pánev překryjte potravinářskou fólií, aby pasta nevyschla. Nechte působit přes noc a ráno omyjte běžným způsobem.

Nemáte doma myčku, tím pádem ani tabletu?

Sůl – doma ji má každý, což je obrovská výhoda. Zkuste použít sůl s vodou 1:1. Nejdříve vodu přiveďte k varu a následně do ní zamíchejte sůl. Jakmile se sůl rozpustí, odstavte hrnec z plotny a nechte působit solný roztok přes noc. Poté opět přiveďte k varu a začněte opatrně odstraňovat připáleniny.

Ocet – opět použijte roztok zředěný vodou 1:1. Dejte hrnec na plotnu a nechte probublávat asi 10 minut. Po této době se začnou připálené kousky odlupovat, pomozte jim starou houbičkou.

Cola – naplňte kastrol colou, nechte působit několik hodin a připálené části se začnou uvolňovat.

Připálený hrnec se pokuste vyčistit třeba solí nebo octem. Zdroj: profimedia.cz

K čemu se dá ještě využít tableta do myčky?

Trik na čistý záchod

Očista wc nepatří zrovna mezi oblíbené činnosti. Naopak. Když však do záchodu vhodíte tabletu, která je určena do myčky, usnadní vám to práci s drhnutím usazenin. Štětkou a vzniklou kašičkou čistěte mísu a na pomoc si vezměte nejlépe oboustranný kartáč na toalety, kterým snadno zajedete i pod okraj. Nechte tabletu působit klidně přes noc nebo alespoň do doby prvního probuzení na toaletu.

Čistá pračka? Může být!

Dalším nepostradatelným pomocníkem v domácnosti je zajisté pračka. Bez pravidelné údržby pračka začne nelibě zapáchat, což poznáte prvotně na vašem prádle. Odmastit a vyčistit od usazenin ji lze opět pomocí tablety do myčky. Stačí vhodit dvě tabletky do bubnu pračky a spustit na delší program s teplotou nad 60 °C. Nezapomeňte ale občas omýt i zásobník na prací prostředek a otřít těsnění.

Zdroje: hobby.instory.cz, www.jsmekocky.cz, www.dumazahrada.cz