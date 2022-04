Chytrý trik, s nímž se v toustovači sýr už nikdy nepřipeče

Milujete křupavé tousty s rozpečeným sýrem? Tak to byste měli mít toustovač vždy dokonale připravený k pečení. Máme pro vás tip, jak si usnadnit jeho čistění, a to účinně, rychle a bezpečně.

Křupavé tousty miluje hodně lidí a je to rychlá svačinka i večeře. Jen málokomu se ale chce čistit toustovač (sendvičovač) od připálených zbytků sýra nebo kečupu. Přitom stačí znát a použít pár šikovných a osvědčených vychytávek, které vám tuto činnost absolutně zjednoduší. Hlavně se vyhněte noži či vidličce, zbytečně byste u přístroje zničili teflonový povrch.

Odnímatelné desky

V jisté výhodě jsou majitelé toustovačů s vnitřními teflonovými deskami, které je možné vyjmout z přístroje. Mají tak o něco usnadněnou práci s čištěním. Desky stačí nechat odmočit v teplé vodě, některé je dle výrobce možné mýt i v myčce na nádobí.

Jen málokomu se chce čistit toustovač od připálených zbytků sýra nebo kečupu. Zdroj: shutterstock.com

Pečicí papír nepatří jen do trouby

Tato metoda je výhodná v tom, že jde vlastně o prevenci před zbytečným ušpiněním, protože už vám nikdy sýr do toustovače nevyteče a nebudou vás trápit ani zapadlé drobečky. K tomu všemu vám jednoduše vypomůže obyčejný pečicí papír.

Pečicí papír ustřihněte tak, aby lehce přesahoval okraje toustovače. Pak si připravte tousty a vložte je do přístroje. Neměly by se nikde dotýkat teflonového povrchu, ale měly by být pečlivě izolované, díky tomu se veškerý vytékající sýr či jiné náplně dokonale zachytí v pečícím papíře. Počítejte jen s delší dobou přípravy a o něco méně křupavým toustem. Vyhnete se však nepříjemnému a pracnému čistění. A hlavně? Budete mít vždy toustovač okamžitě připravený k dalšímu pečení.

Vsaďte na trik s mokrým ubrouskem či utěrkou

Řešením je již připálený sýr odmočit. Stačí vám k tomu kuchyňská nebo papírová utěrka. Jestliže máte doma toustovač, který připravuje celé, nepůlené tousty, nastříhejte kuchyňskou utěrku na čtyři stejně velké čtverce tak, aby přesně zapadly do toustových forem. Pokud máte sendvičovač, který tousty připravuje v podobě trojúhelníků, nastříhejte utěrku na trojúhelníky. Potom jednotlivé kousky namočte ve vodě, vložte je mokré do vypnutého přístroje a nechte je minimálně hodinu působit. Utěrky do sebe natáhnou mastnotu a připáleniny nasají vodu, proto na závěr stačí setřít vnitřní část toustovače suchým papírovým ubrouskem či utěrkou.

Toustovač můžete také vyčistit octem nebo citronem. Zdroj: shutterstock.com

Skvěle funguje i ocet a citron

Toustovač můžete také vyčistit octem nebo citronem. Zapněte toustovač a nechte jej 20 až 30 sekund nahřát. Poté jej vypněte a odpojte z elektřiny. Teflonový povrch postříkejte trochou octa či citronové šťávy, toustovač zavřete a nechte tak 10 minut působit, dokud přístroj zcela nevychladne. Po otevření už jen setřete připáleniny papírovou utěrkou. Pokud se vám pořád zdá, že to ještě není ono, vezměte si k ruce utěrku z mikrovlákna namočenou ve vodě s trochou mycího prostředku na nádobí. Pomůže vám zbavit se octového odéru a dotáhne čištění toustovače k naprosté dokonalosti.

Tip na závěr

Na čištění mezer se vám bude skvěle hodit starý kartáček na zuby. Jestliže jsou škvíry toustovače širší, využijete i čínskou hůlku obalenou na jednom konci papírovým ubrouskem.

Zdroje: www.ceske-navody.net, www.napady-navody.cz, www.cleanipedia.com