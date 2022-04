Finanční kvartální horoskop: Co se bude dít v dalších 3 měsících s vašimi penězi

Přemýšlíte, zda budete mít v létě na dovolenou? Chcete si vzít hypotéku, ale potřebujete mít jistotu, že ji zvládnete splácet? Nebo máte právě teď hluboko do kapsy a toužíte vědět, kdy se vaše situace zlepší? Přečtěte si náš horoskop a uvidíte, jak to s vámi v průběhu dalších tří měsíců bude vypadat podle hvězd.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Jste zvyklí na pravidelný příjem a o ten teď přijdete. Začněte si tedy hned dělat rezervu na horší časy, jinak budete v létě sedět doma a lízat si finanční rány. Zažijete navíc mimořádný výdaj, kdy se vám rozbije domácí spotřebič, bez kterého nelze existovat a budete muset dát pár desítek tisíc za nový.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Už dlouhou dobu se táhne vaše dědické řízení a vy nevíte, kdy to skončí? Mělo by se zadařit v průběhu následujících tří měsíců, čímž byste si měli přijít na nějakou tu korunu. Získané peníze nechte alespoň rok na účtu, mohly by se vám hodit. Když vás v průběhu roku nepostihne žádná pohroma, klidně je utraťte.

Býci by měli šetřit, aby vždy měli rezervu a nenervovali se ze splátek. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pokud se budete snažit, pořádně pracovat a vydělávat, čeká vás nadprůměrné období. Kolik budete mít peněz na účtu, záleží opět jen na vás. Rozhodně bezmyšlenkovitě neutrácejte, to by se vám nemuselo vyplatit. Hvězdy vám nedají nic zadarmo, zapomeňte tedy na losy i loterii, raději si dejte přesčas v práci.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Přemýšlíte o pozemku nebo novém bydlení? Pak si jděte sjednat hypotéku. V následujících třech měsících je ideální konstelace ji získat. Pak ale šetřete, abyste vždy měli rezervu a nenervovali se ze splátek. Když budete mít našetřeno dost, přikupte garáž, abyste měli v suchu i svého plechového miláčka.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Nenadálá finanční injekce vám vytrhne trn z paty, protože jste na tom byli opravdu špatně a už vás to unavovalo. Že se něco děje viděly i vaše děti, tudíž není nic hezčího, než když jim dárkem opět můžete vykouzlit úsměv na rtech. Ideální bude návštěva zábavního parku, kterou ocení celá rodina.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kupte si nové auto, to staré už dosluhuje, a pokud to budete ještě chvíli oddalovat, brzy vám přestane fungovat úplně. Klidně si vezměte půjčku, neměl by pro vás být problém ji splácet. Nečekejte ale příliš dlouho, jinak o výhodný kup přijdete, brousí si na něj zuby i další. Zvýšíte tím rodinné pohodlí a bezpečnost.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

V práci vás čeká období odměn a bonusů, takže vám bude hej. Sice budete muset makat, ale budete za to náležitě odměněni. Půjde o dvakrát takovou částku, než běžně berete, takže se máte na co těšit. Investujte do výletů, zážitků a volnočasových aktivit. Vzpomínky jsou totiž něco, co vám nikdy nikdo nevezme.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Na konci dubna byste měli získat větší obnos peněz, aniž byste pro to museli něco udělat. Půjde o dar nebo dědictví. Nebojte ale, nepřijdete o nikoho blízkého, půjde o člověka, kterého jste téměř neznali, proto vás tento příjem překvapí. Můžete za něj zaplatit svým dětem studium, na které jste neměli.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Není sice vhodný čas na větší investice, ale nouzí rozhodně trpět nebudete. Budete mít dost peněz na spokojený život. Můžete si čas od času zajít na večeři, do kina i na nákupy. Za tři měsíce se situace obrátí a vy byste se měli mít ještě líp. Nic ale nelámejte přes koleno a buďte vděčni za to, co máte.

Na Raky čekají úžasné tři měsíce plné blahobytu. Zdroj: Shutterstock

Rak

22. 6. až 22. 7.

Čekají vás úžasné tři měsíce plné blahobytu. Nemusíte šetřit, tudíž si peníze nestrkejte pod polštář, ale nakupujte, užívejte si a bavte se. Kupte si kabát, po kterém už dlouho toužíte nebo zlatý prsten, který už několik let pozorujete ve výloze. Můžete i investovat větší částku, mělo by se vám to vyplatit.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Vaše finanční situace by se v průběhu dalších tří měsíců měla zlepšit. Budete si mnohem víc vážit peněz, protože víte, kolik práce vás stojí je vydělat. Blízký člen vaší rodiny se dostane do finančních problémů a vy mu pomůžete, což ocení i ostatní vaši příbuzní. Pokud budete chtít investovat, poraďte se s odborníkem.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Vypadá to, že tento rok pro vás zrovna dvakrát příjemný nebude, a aby to bylo lepší, budete muset pořádně zabrat. Pak možná budete mít nějakou tu korunu navíc, ale na drahou dovolenu to určitě nebude. Smiřte se tedy pro letošek s Itálií nebo Chorvatskem a na vysněné Maledivy rovnou zapomeňte.