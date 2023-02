Skvělé triky, jak ušetřit za vodu až tisíce korun ročně: Splachujete správně?

Jak jste si jistě všimli, vše se zdražuje, proto je na místě začít šetřit. Poradíme vám několik triků, jak ušetřit nějakou tu korunu za vodu. A že nejde o drobné, tím si buďte jisti. Když dodržíte následující rady, přijdete si i na tisíce korun ročně.

Jestli něco v domácnosti nutně každodenně potřebujete, je to voda. Začínáte ji používat už od rána, kdy vstanete, jdete na toaletu, spláchnete, vyčistíte si zuby, umyjete se, uvaříte si čaj, umyjete nádobí po snídani a v neposlední řadě uklidíte domácnost. Co tyto činnosti spojuje? Je to právě nutnost vody! A vy můžete díky našim radám ušetřit.

Sprcha nebo vana?

Možná už jste slyšeli, že koupání ve vaně je neekonomické, ale asi nevíte, jak moc. Když se každý den budete koupat, utratíte zhruba 3 000 korun za rok, když se budete každý den pět minut sprchovat, bude to pouhých 1 500 korun. S úspornou hlavicí dokonce necelá tisícovka. Navíc můžete ještě odtékající vodu nachytat do kbelíku a použít ji následně ke splachování, mytí podlahy nebo zalévání kytek. Také se vyplatí vypínat vodu, když se mydlíte sprchovým gelem nebo si nanášíte šampón na hlavu.

Dvě tlačítka na záchodě

Pokud nevíte, proč jsou u moderních toalet na splachování dvě tlačítka, jedno větší a jedno menší, pak vězte, že je to také kvůli šetření vody. Malé tlačítko vypustí do toalety tři litry vody, velké šest litrů vody. Jak tedy sami vidíte, vyplatí se tento záchod mít. Ušetří vám přes 400 korun ročně na osobu.

Kapající kohoutek nenechávejte bez povšimnutí. Zdroj: Andrey_Kuzmin / Shutterstock.com

Vodu ušetříte i při praní a mytí nádobí

Dalším skvělým pomocníkem je perlátor, který přimíchává do vody kyslík a tím vzniká větší proud, ale průtok vody se sníží. Ušetříte díky tomu například při umývání nádobí pod tekoucí vodou, tato pomůcka stojí do sta korun.

Mytí nádobí v ruce se rozhodně nevyplatí, nemáte-li tedy myčku, protože si myslíte, že se vám nevyplatí, opak je pravdou. Myčka ušetří vodu, energii, čas i vaše ruce. Na jeden program totiž spotřebujete maximálně 15 litrů vody, když ale myjete nádobí v ruce, je to kolem 40 litrů.

I u praní se dá ušetřit. Nejvíce ušetříte, když budete důsledně volit, na jaké programy prát. To samé platí i pro staré a nové spotřebiče, především pak pračky. Ty staré potřebují mnohem více energie, ale i vody, tudíž se do nového kousku rozhodně vyplatí investovat.

Dešťovou vodu můžete použít na zalévání květin. Zdroj: Profimedia

Na zalévání i mytí různých věcí postačí dešťová voda

Na zalévání, splachování i mytí nejrůznějších věcí postačí dešťová voda. Kupte si tedy nádrž na dešťovou vodu, umístit ji můžete třeba i na balkón či terasu.

Pozor si dávejte i na protékající kohoutky nebo toaletu, protože z netěsnícího kohoutku může uniknout za hodinu až litr vody a ze záchodu až 8 litrů za hodinu.

