Jarní věnec z vrbového proutí: Nádherný, bleskový a zvládne ho i nešika

Velikonoční svátky se každým dnem blíží a už se jich jistě nemůžete dočkat. Ozdobte si dveře krásným, a přesto jednoduchým věncem z vrbových proutků, který vám bude každý koledník jistě tiše závidět. Není to nic složitého, co byste nezvládli. Stačí si nastříhat pár proutků z vrby a tvoření může začít!

Věnec na dveřích můžete mít klidně po celý rok a vyměňovat jen dekorace na něm v závislosti na ročním období. Přivolejte domů jaro touto levnou výzdobou, která všechny kolemjdoucí potěší. Vydejte se na jarní procházku do přírody a nezapomeňte si vzít s sebou zahradnické nůžky.

Zkuste vytvořit stylový věnec z krouceného vrbového proutí podle tohoto video návodu:

Základ věnce z vrbového proutí

Vrbové proutky namočte do horké vody, díky čemuž budou více ohebné a lépe se s nimi bude pracovat. Na začátek věnce sáhněte po těch nejdelších vrbových proutcích, které jste si nastříhali, a stočte je do kruhového základu. Konce proutků omotejte kolem sebe, aby vše drželo pohromadě. Poté přidávejte další proutky, které obmotávejte kolem základu a prostrkávejte volnými dírami. Takto postupujte až do té doby, dokud nebudete s objemem věnce spokojení.

Vrbové proutky namočte do horké vody, díky čemuž budou více ohebné a lépe se s nimi bude pracovat. Zdroj: Lesina Oxana / Shutterstock.com

Jak věnec z proutí zpevnit

Pokud nemáte v blízkosti vrbu, můžete věnec vytvořit také třeba z větviček břízy. Než však začnete, připravte si tmavý drátek, který udrží větvičky u sebe. Drátkem obmotejte větvičky k sobě do kruhového tvaru věnce. Čím více větviček použijete, tím bude věnec větší a bohatší. Konce drátku můžete nakonec obmotat kolem nejsilnější větvičky nebo z nich vytvořit pevné oko, za které věnec pověsíte.

Velikonoční věnec z vrbového proutí ozdobte podle své fantazie. Zdroj: Shutterstock

Jarní styl věnce

Nejtěžší část tvorby věnce máte za sebou a nyní přichází ta zábavnější část, zdobení věnce podle své fantazie. Můžete použít bodláky, mech, kočičky, zlatý déšť, ale i prázdné šnečí ulity, které rovněž najdete při procházce. Ulity můžete klidně použít tak, jak je najdete, anebo je můžete dát dětem, které je jistě rozveselí temperovými barvami. Veškerou dekoraci připevňujte na věnec tavnou pistolí.

Velikonoční zdobení věnce

Jestliže chcete podpořit velikonoční atmosféru, připravte si navíc ještě skořápky, peříčka, stuhy a další velikonoční ozdobičky, které doma najdete. Skořápky či vyfouknutá vajíčka můžete rovněž nabarvit a až poté připevnit. Pěknou dekoraci na věnci vytvoří také vyfouklá křepelčí vajíčka.

Zdroje: jaksiudelat.cz, blesk.cz, kreativnitechniky.cz