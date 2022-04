Jaká jste matka podle zvěrokruhu: Která znamení mají předpoklady být nejlepší

Toužíte po tom výt tou nejlepší matkou a ne vždy se vám to daří? Hvězdy možná znají odpověď! Každé znamení zvěrokruhu má totiž jiné dispozice k tomu být skvělou matkou. Podívejte se tedy na to, co byste právě vy mohla napravit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani udělají pro své potomky cokoliv. Dopřejí jim vše, koupí jim vše a podporují je ve všem, co si jen umanou. Se svými ratolestmi mají matky Beranice vřelý vztah plný lásky, pochopení a souhry. Děti je milují a pečují o ně. Oceňují, že matky se za ně vždy postaví a pomáhají jim řešit problémy.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou kreativní ženy, které vymýšlí svým dětem neustále nějakou zábavu. Milují adrenalin, dobrodružství a jejich děti se s nimi nikdy nenudí. To se samozřejmě projevuje i na jejich přístupu, kdy u nich nic není problém, vše vždy zvládnou bez stresů a na své děti nikdy nekřičí.

Blíženci kladou důraz na mezilidské vztahy. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Matky Střelkyně jsou velmi ambiciózní, chytré a vzdělané. To samé požadují od svých potomků a také je k tomu důsledně vedou. Když děti splňují jejich kritéria, jsou vždy po zásluze odměněné. Mají tedy vše, na co si vzpomenou. Pokud ale neodpovídají standardu, který si matka přeje, jsou z nich uzlíčky neštěstí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou strašně pozitivní, energičtí a přímočaří, s ničím si nedělají hlavu. Stejně tak i jejich děti neznají problémy, hádky či dokonce zákazy. Ne vždy je to ale dobře. Matky je berou jako sobě rovné, dospělé, což na ně ve finále klade mnohem větší tlak, než aby byly pouze dětmi a užívaly si.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny své děti milují, tráví s nimi všechen volný čas a nebojí se jim obětovat kariéru. Za každých okolností jsou u nich na prvním místě. Vedou je k lásce k přírodě, zvířatům a druhým. Ty pak mají otevřené srdce a žádné předsudky. Jsou to takzvané "matky roku".

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Matky Kozorožky jsou upřímné za každých okolností a učí to i své děti. Někdy to ale není úplně v pořádku, hlavně ve škole. Občas totiž komunikují s dospělými tak, jak by neměly. Někdy je totiž upřímnost na škodu. Je totiž dobré si pamatovat, že děti a dospělí si nejsou rovni.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci kladou důraz na mezilidské vztahy. Nemají rádi konflikty a a z dětí se snaží vychovat chytré, klidné a slušné jedince. Mají silně stanovený žebříček hodnot a jasně ho dodržují. V pubertě však jejich děti začnou rebelovat a oni si pak s nimi neví rady. Jejich výchovný styl jim je tedy na nic.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Matky ve znamení Vah jsou neustále unavené, zpruzené a líné. Nechávají dělat své děti vše, aby od nich měly klid. Neučí je novým věcem a jejich rozvoj nepovažují za důležitý. Zkuste občas s dětmi něco podniknout a udělat jim zábavný program, uvidíte, že si vás budou mnohem více vážit.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky mají se svými dětmi velmi blízký vztah a milují je. Jediné, co je problém, je, že jim neumí říct ne. Občas jim tedy mohou přerůst přes hlavu. Pro děti připravují různé aktivity a jelikož mají rády společnost dětí, často berou na výlety i jejich kamarády, za což jsou jim ratolesti vděčné.

Matky nejlépe vědí, co je pro jejich děti vhodné a nejlepší. Zdroj: Shutterstock

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci chtějí být perfektními rodiči, především pak matky jsou ochotné a schopné udělat cokoliv, aby se svým dětem zavděčily. To je samozřejmě kontraproduktivní, protože toho jejich děti využívají a zneužívají. Měly by tedy ubrat a ne vše jim dovolit. Být perfektním rodičem nelze, to by si měly uvědomit.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se rádi inspirují v knihách, příručkách a u lékařů. Co řekne doktor, je svaté. Občas by ale měli mít svůj názor. Matky nejlépe vědí, co je pro jejich děti vhodné a nejlepší. Žádná učebnice vás nenaučí lásku a zábavu. Vy přece víte nejlépe, co vaše děti chtějí. Ne vždy musí být vše perfektní, to si pamatujte.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby za své děti bojují jak lvice, i kdyby se to mělo stát život. Jsou to sice něžné bytosti, takzvané éterické matky, ale když jde do tuhého, umí se proměnit v monstra. Jinak mají tendenci děti opečovávat a ignorovat, když jim někdo říká, že to není správné. Dělají z nich takzvané mamánky.