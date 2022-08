Nejvrtošivější a nejnáladovější ženy podle horoskopu. Patříte mezi ně?

Každou chvíli mění své názory, jsou nepříjemné a jejich chování se často nedá vystát. O ženách v jakých znameních zvěrokruhu se říká, že patří mezi vrtošivé a náladové? Možná budete překvapeni.

Rak (22.6. - 22.7.)

Na prvním místě v žebříčku nejnáladovějších znamení zvěrokruhu jsou ženy ve znamení Raka. Jejich jednání a chování obzvlášť ovlivňuje Měsíc, a proto je jejich nálada často jako na houpačce. Mění se jako příliv a odliv, neustále kolísá a nelze ji vůbec dešifrovat. Dokonce i pro samotnou ženu Raka je často těžké porozumět svým vlastním pocitům. Měsíc ji vede po klikaté cestě nenávisti, nejistoty, kolísavých, ale vždy hlubokých citů. V blízkosti žen - Raků buďte opatrní, můžete se na ně dívat hodiny, stejně jako na Měsíc, a stejně nikdy nepochopíte, proč vás tak fascinují.

Váhy (23.9. - 23.10.)

I ženy, které se narodily ve znamení Vah, mohou být hodně náladoví. Jste překvapení? Očividně ženy narozené v tomto znamení ještě dost dobře neznáte. Váhy jsou obětí svých emocí, i když je, bohužel pro ně, často nedokážou vyjádřit. Váhy mění nápady a pocity s každým závanem větru a nakonec žijí ve světě nenávistných pohledů a zvednutých obočí. Svou vrtošivou náladu totiž Váhy často projevují v těch nejhorších možných chvílích.

Ženy narozené ve znamení Raka a Vah dokáží svou náladovostí překvapit. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Nestálí, apatičtí, schopní změnit celý svůj život jen kvůli pocitu, kterého se nemohou zbavit a který je během jejich špatné nálady najednou přepadl. O kom to mluvíme? Přece o ženách narozených ve znamení Býka! Když chce, umí být Býk opravdu hrozný. Pobouřený a rozzlobený, neschopen přijmout realitu, náladový a měnící své emoce tak rychle, že budete překvapeni. Nikdy nebudete vědět, co si doopravdy myslí, a proto jsou jejich nálady velmi nebezpečné.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jeden den tak, druhý jinak… V Blížencích se často nevyznáte. Co jim vyhovovalo včera, dnes nenávidí. To, co je zajímalo teprve před půl hodinou, považují teď za nesmysl. Nestálé, vrtošivé, měnící názory. Takové mohou být ženy zrozené v Blížencích. Bohužel se takto chovají i ve vztazích s lidmi. Ty, na kterých jim záleželo, se mohou stát snadno jen jejich mlhavou vzpomínkou.



