Nejbezohlednější znamení zvěrokruhu. Tato jdou tvrdě za svým a klidně vám ublíží

I když není možné předvídat osud člověka na základě znamení zvěrokruhu, stále lze určit řadu jeho vlastností na základě postavení hvězd v čase jeho narození. Která znamení zvěrokruhu jsou přehnaně ambiciózní, a to natolik, že vám mohou i ublížit?

Beran (21.3. - 20.4.)

Jakmile se Beran zaměří na svůj cíl, nic ho nezastaví. Odvážný a houževnatý, vždy ochotný se zapojit: toto znamení zvěrokruhu je odhodláno dosáhnout jakéhokoli obtížného cíle. Když se objeví něco, co opravdu chtějí, nevidí a neslyší. Neberou ohledy na ostatní a už vůbec ne na jejich city. Soutěživost, ambice, ale i občasná krutost, to k Beranovi patří.

Beran si jde tvrdě za svým. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Mnoho lidí mylně považuje Váhy za nerozhodné znamení, ale pravdou je, že ti, kdo se v tomto znamení narodili, se nebojí přiznat, že jejich životní touhy jsou extravagantní, třeba žít okázalý život. Energie tohoto znamení jim nikdy nemohla dovolit odložit své touhy a ambice na druhou kolej. Jako vzdušné znamení jsou však Váhy flexibilnější v tom, jak dosahují svých cílů. To však neznamená, že nedokážou ublížit druhým, když za těmito cíly jdou. Obzvláště, když už jsou blízko, a někdo je v jejich úsilí a nadšení brzdí, udělají s ním krátký proces.

Váhy působí nerozhodně, ale nesnažte se jim stavět do cesty, udělají s vámi krátký proces. Zdroj: Shutterstock

Štír (24.10. - 22.11.)

Přirozenou schopností Štíra zůstat věrný svému cíli je třeba chválit, bez ohledu na to, jaké překážky před sebou najde. Lidé narození v tomto znamení se okamžitě zaměří na své cíle a jejich neochvějné zaměření je to, co dělá toto vodní znamení jedno z nejambicióznějších ve zvěrokruhu. Nikdy se mu tak nestavte do cesty, toto znamení velmi tvrdě pracuje na dosažení svých cílů a nezastaví se před ničím.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou obzvláště přísní v tom, co od života chtějí, a neustoupí bez ohledu na to, jak vážná je výzva. Je to ve skutečnosti jedno z nejambicióznějších znamení, které je schopné obsedantně dosáhnout jakéhokoli stanoveného cíle. Lidé narození v tomto znamení chtějí peníze, uznání a moc a nebojí se za nimi jít. Kozoroh je znamením zkušenosti a vůdcovství. Bohužel se často chová nepřístupně a chladně, což se zhoršuje v okamžiku, kdy si jdou za svými vysněnými cíli. Raději se jim nepokoušejte radit, co mají dělat, smetou vás z cesty.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození v tomto znamení mají jiný druh ambicí než většina ostatních znamení. Přestože jsou velmi nezávislí, také nejsou příliš sobečtí a spíše se zaměřují na kolektivní a sociální zdokonalování. Ve skutečnosti mají Vodnáři tendenci sloužit věci nebo vizi lepšího světa. Pokud jste si však mysleli, že toto znamení nedokáže zranit své blízké, opak je pravdou. Vodnáři jsou poměrně ambiciózní, pokud jde o zajištění vlastní svobody. Jakmile se objeví někdo, kdo by jim jejich volnost začal brát a omezovat je, se zlou se potáže.



Zdroje: www.grazia.it, www.alfemminile.com