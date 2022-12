Neurvalá znamení zvěrokruhu: Tyto ženy se ve společnosti chovají příšerně

Vědět, jak říct správnou věc ve správný čas, může být obtížné, ale zdá se, že někteří lidé se ani nesnaží být ohleduplní k pocitům druhých. Taktnost je skutečně umění, která může být pro některé ženy kvůli jejich horoskopu nedosažitelná. Která ženská znamení se chovají k druhým často neurvale?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy zrozené ve Střelci jsou notoricky upřímné, ale nikdy je nezajímá, zda druhého zraní. Bez rozmyslu střílejí svá krutá slova, zejména proto, že mají tendenci nepřemýšlet, než promluví. Energie tohoto ohnivého znamení by se dala popsat jako střílení šípů bez ohledu na to, zda někoho zraní či nikoli.

Tato přehnaná asertivita se může občas jistě zdát krutá, ale může také inspirovat nesmělejší znamení, aby začala více mluvit, když se dostanou do blízkosti těchto často hrubých žen.

Střelci jsou chvíli v pohodě, ale po čase vystřelí svůj ostrý šíp krutosti. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Nezávislí Berani chtějí všechno dělat naplno. Nestarají se o to, jak přitom vypadají a co říkají, protože jsou si jistí, že mají vždy pravdu. Jenže v jejich činech a slovech může být mnoho krutostí, které ostatní lidi zraní. Tyto ženy bývají často hrubé, nikdy nezabřednou do povrchních jemností.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou notoricky intenzivní lidé, kteří jsou známí svým zlým bodnutím a ženy ještě dvojnásobně větší silou než muži. Ženy ve Štíru naservírují krutou upřímnost všem, bez ohledu na to, zda jsou to jejich blízcí, cizí lidé nebo kolegové v práci. Je jim to jedno a už vůbec neřeší, jak se dotyčný po jejich bodnutí cítí.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Tito bojovníci za sociální spravedlnost chtějí, aby s nimi každý souhlasil. Pokud to neuděláte, budou se snažit vás přimět všemožnými způsoby, i krutými slovy. Ženy v tomto znamení jsou doslova elektrizující, jenže nikdy nedokážou odhadnout, co už je příliš. Ve společnosti tak často dělají ostudu nepatřičnými výrazy. Vášeň pro dobro může vést k ignorování choulostivějších emocí jejich přátel a rodiny.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové nechtějí být nezdvořilí, jen se prostě občas neovládnou a jejich chladná část srdce je vede k tomu, že řeknou něco hrozného. Ovšem ženy v Kozorohu neurážejí, jen tvrdě a upřímně řeknou svůj názor. To může působit neuvěřitelně zraňujícím dojmem, ovšem jejich otevřená prohlášení jsou mnohokrát správná, protože jsou velmi praktickým a ostříhaným znamením. Pokud tedy potřebujete nějakou tvrdou radu ohledně lásky, obraťte se na kamaráda Kozoroha, který se nebojí zranit vaše city.

Tvrdý a chladný Kozoroh často řekne něco, co se vám nemusí líbit. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy v Panně jsou hyperkritické zemské znamení a jsou to upřímní lidé. Pokud vás urážejí, pravděpodobně to není schválně. Ona prostě Panna jen nesnese, když někdo může být lepší a nic proto nedělá. Její cestou je tvrdá a upřímná kritika.

