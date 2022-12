Která ženská znamení se dožívají nejvyššího věku? Patříte mezi ta šťastná?

Toužíte si užít dlouhý a spokojený život bez nemocí a útrap? Chtěly byste být fit a vitální do pozdního věku? Možná právě vám se to vyplní, protože patříte mezi ta znamení, jimž byla do vínku dána dlouhověkost.

Některá ženská znamení jsou na tom po stránce dlouhověkosti lépe než jiná. Existují ženy, které se bez nemocí a neduhů dožívají vysokého věku, protože jim to bylo dáno do vínku vesmírem. Jak podpořit svůj život, aby byl kvalitní a zdravý, vám prozradí následující horoskop.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana nemívají problém se dožít klidně i stovky. Jsou zdravé, svěží a plné energie. Mají to dané tím, že milují pohyb a sport. Neustále jsou v pohybu a nemají tak čas se nudit. Když je tu a tam někde píchne, mávnou nad tím rukou, a pokud se nejedná o něco akutního, vše řeší pomocí bylinek, spánku a přírody.

Ženy ve znamení Berana jsou akční, vyrovnané, velmi slušné a empatické. Jsou velmi oblíbené ve společnosti a mají mnoho přátel, kteří by za ně položili život. A žena v tomto znamení jim to vrací svou pokorou, láskou a jistotou, že tu pro ně vždy bude. Vždy si tuto ženu hýčkejte, bude tady totiž vážně dlouho.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice mají dlouhověkost v krvi, celá jejich rodina se vždy dožívala vysokého věku. Ženy v tomto znamení o sebe totiž pečují, používají ty nejznámější a nejužívanější doplňky stravy, vitamíny a podpůrné prostředky, aby byly fit a při síle. Lvice jsou totiž silné ženy, které se starají i o ostatní a chtějí, aby byli jejich blízcí v pohodě.

Ženy ve znamení Lva o sebe celý život dbají. Cvičí, zdravě jí a myslí i na svou psychiku. Mají pak dobře našlápnuto být zdravé a silné až do pozdního věku. Je skvělé, že tak mají jistotu, že nebudou nikomu ve stáří na obtíž a budou se o sebe umět postarat až do posledních chvil.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelců také patří mezi ta znamení, která patří mezi dlouhověká. Těmto ženám byla do vínku dána pořádná porce zdraví. Chřipku jen tak nechytí. Většinou se živí jako zdravotní sestry a pomáhají tam, kde je třeba. Neštítí se práce nebojí a zvládnou takové věci, jaké by jiný obyčejný člověk nikdy nezvládl. Jsou to doslova hvězdy!

Střelkyně jsou velké organizátorky a matky rodu, což se projevuje celý jejich život. Jsou tvrdé, ochranářské a bdí nad celou svou rodinou až do vysokého věku. Když Střelkyně zemře, je to většinou rozpad rodiny. Je to taková hlava, opora a člověk, který drží všechny pohromadě.