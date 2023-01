Kterou vůni vaše znamená nesmí používat, protože vám ubližuje

Je možné si vybrat parfém podle znamení zvěrokruhu? Rozhodně ano! Znamení zvěrokruhu totiž ovlivňují nejen osobnost, ale i další aspekty související s výběrem dokonalé vůně. Hvězdy také vědí, kterou vůni by vaše znamení zvěrokruhu rozhodně používat nemělo.

Beran (21.3. - 20.4.)

Pozor na vanilku s kávovými tóny

Znamení spojené s jarem a znovuzrozeným životem, to je dokonalý parfém pro Berana s citrusovými tóny. Od mandarinky po cedr, procházející citronovým květem a pomerančem. Toto znamení zvěrokruhu preferuje lehké a svěží tóny. Správná vůně je štiplavá, ideální pro vyjádření síly Berana s teplem a silou slunce.

Býk (21.4. - 21.5.)

Pozor na orientální těžké vůně

Věrný, vášnivý a upřímný Býk je znamení, které miluje přírodu a rodinu. Správná květina, která to bude reprezentovat? Růže, sladká květina, ale s tóny, které ji činí jedinečnou a hodně intenzivní. Vyhněte se těžkým orientálním vůním.

Výběru parfému věnujte dostatek času. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Pozor na citrusové plody s bergamotem

Blíženci jsou kreativní a vždy s hlavou v oblacích, jsou temperamentní a neklidní. Květina, která je nejlépe reprezentuje, je kosatec. Podmanivý, originální a super svěží. Správný parfém pro toto znamení zvěrokruhu splyne s pokožkou a zůstane intenzivní, nejlépe vyvážený s ambrou a pižmem. Výsledkem je výjimečná vůně, schopná podtrhnout živou a jedinečnou osobnost Blíženců.

Rak (22.6. - 22.7.)

Pozor na jasmínové tóny

Pro Raka jsou emoce středem všeho. Lepší je, když jsou prožívány silně a intenzivně. Má velmi blízko k rodině, jeho charakter se přizpůsobuje ovocným tónům, jako jsou mučenka, ostružina, broskev, hruška a vodní meloun. Hovoříme o živých a lahodných vůních, které je vrátí do dětství, do vzpomínek na léta strávená u vody či táboráku. Naopak vůni jasmínu by měli Raci úplně vynechat.

Lev (23.7. - 22.8.)

Pozor na svěží vůně s mandarinkou

Panovačný, hrdý a ambiciózní Lev je vitální a hluboce loajální znamení zvěrokruhu. Jeho síla se dokonale snoubí s kadidlem, které evokuje magii a tajemství, připomínající starověké obřady. Intenzivní a pronikavá vůně pryskyřice okamžitě uchvátí všechny smysly a spouští silné emoce. Lvi by se měli vyhnout vůni mandarinky.

Některé vůně vám nemusí vůbec vyhovovat. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Pozor na sladkou vůni růže

Znamení Panny je jedním z nejinteligentnějších ve zvěrokruhu, je obdařeno kritickým smyslem a inteligencí, ale především velkou schopností vytvářet upřímné vztahy, jak lásky, tak přátelství. Vanilka dokáže bez stínu pochybností vyprávět o charakteru Panny, lépe, když je doprovázena jinými, kyselejšími a neobvyklými tóny, jako je čokoláda, lékořice nebo káva. Vůně růže naopak pro Panny nepřichází v úvahu.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Pozor na dřevité vůně s ambrou

Harmonie je charakteristickým prvkem Vah. Toto znamení zvěrokruhu považuje city za zásadní v životě a zažívá náklonnost upřímným, houževnatým, pravdivým a trvalým způsobem. Svádění je klíčovým prvkem pro Váhy, které by si měly vybrat sametový, elegantní a sofistikovaný parfém s nezaměnitelnými a smyslnými tóny medu, zlaté vanilky a ovocného punče. Vyhnout by se Váhy měly dřevitým vůním s ambrou.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pozor na ovocné tóny s broskví a meruňkou

Hluboký a tajemný Štír je obzvláště okouzlující znamení. Nikdy nezapomíná na křivdy, které utrpěl, je energický, vášnivý, bystrý a inteligentní, s tendencí cokoliv analyzovat. Parfém pačuli je pro něj ideální. Neměl by si vybírat mezi ovocnými vůněmi, které působí poněkud povrchně, což je v kontrastu s jeho osobností.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pozor na karamelové vůně s tónem exotických rostlin

Milovník cestování, objevování a dobrodružství, to je Střelec. Vitální znamení, moudrý a plný sil. Správný parfém pro toto znamení zvěrokruhu má jantarové tóny, které přinášejí myšlenku záhad a vzdálených destinací. Svěží vůně jantaru s aromatickými nuancemi lechtá smysly, zatímco orientální vůně dává pocit tepla mezi vanilkou, pačuli, skořicí a kořením. Vůně karamelu a tóny exotických rostlin se ke Střelci naprosto nehodí.

Střelec potřebuje orientální vůně. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pozor na skořicové a těžké kořeněné vůně

Kozoroh, znamení velké síly, je rozhodný a rezervovaný. Ambiciózní a připravený překonat jakoukoli překážku, aby dosáhl svých cílů. Nebojí se obtíží. Správný parfém pro toto znamení zvěrokruhu je dřevitý a kouřový s nuancemi, které připomínají zemi. Svěžejší díky jasmínu, bazalce a citrusovým plodům se stává obzvláště intenzivní v kombinaci se santalovým dřevem nebo ambrou. Skořice a jiné těžké kořeněné vůně naopak brzdí Kozoroha v jeho růstu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Pozor na melounové ovocné vůně

Originální, nezávislý a tvrdohlavý Vodnář je velmi zvláštní a okouzlující znamení. Správný parfém pro toto znamení je perzistentní, jako ylang-ylang, květina svádění, stejně opojný jako křehký. Melounová vůně tomuto znamení nesvědčí, dělá Vodnáře ještě povrchnějším, než ve skutečnosti je.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pozor na vůně s nádechem lékořice

Zrozenci v Rybách jsou velmi milí, citliví, ale i houževnatí a s energickým temperamentem. Poznamenané hlubokými rozpory by se Ryby měly zaměřit na parfém, který připomíná sladkost jasmínu, květu Venuše. Vůně, která si podmaní všechny smysly, dodá klid a usiluje o rovnováhu. Lékořice působí na Ryby depresivně a měly by se jí vyhnout.



Zdroje: Donna Moderna, mybeauty.it,