Vánoční kvíz: Znáte české tradice? Málokdo to dá bez chyby

Na Vánoce se těší každý a každá rodina dodržuje své zvyky a tradice. Znáte ale ty skutečné vánoční tradice a jejich původ? Vyzkoušejte si náš malý kvíz.

Hospodyňky se často předhánějí v počtu druhů vánočního cukroví, ale asi málokdo tuší, jaký je původ jednotlivých sladkých lahůdek. Stejně tak se zapalují svíčky na adventním věnci, ale přesnou symboliku zná jen málokdo. A co teprve samotný Štědrý den a večer, jak je to s tradicemi v tento magický čas?

Zkusíte své znalosti svátku, na který se celý rok těšíme a během nějž prostupuje společností pokora a láska? Pusťte se do našeho malého kvízu a ověřte si své znalosti.

Vánoční kvíz:

1. O oblíbenost vánočního cukroví se vedou boje, ale snad všichni milují vanilkové rohlíčky. Tušíte, jak získaly svůj tvar?

a) Podle tvaru měsíce, který svítil nad Betlémem, když se narodil Ježíš.

b) Podle pečiva, které se začalo péct na počest vítězství Rakouska-Uherska, kterému se podařilo v 17. století vyhnat Turky zpět do Osmanské říše.

c) Podle obyčejných rohlíků.

Odkud se vzaly vanilkové rohlíčky? Zdroj: Profimedia

2. Už od nepaměti se v domácnostech vede spor o včelí úly a vosí hnízda. Zamysleli jste se někdy nad tím, odkud toto kontroverzní a lahodné cukroví pochází?

a) Včelí úly k nám byly importovány z Východu, jako symbol medových laskomin.

b) Včelí úly vznikly ve Velké Británii, kde se dodnes vyrábí o vánocích podobné cukroví.

c) Včelí úly jsou ryze český vynález a původně se toto cukroví vyráběly už pohané o zimním slunovratu.

Jsou včelí úly ryze českým vynálezem? Zdroj: shutterstock



3. Všichni v očekávání Vánoc slavíme advent a těšíme se na čas strávený s našimi nejbližšími. Zamysleli jste se však někdy nad tím, co slovo advent vlastně znamená?

a) Naději.

b) Příchod.

c) Očekávání.

Adventní čas je protkán zvyky a tradicemi. Zdroj: shutterstock



4. U adventu ještě zůstaneme. Advent je také doba, kdy by se lidé měli postit. Původně půst trval neuvěřitelných 40 dní, posléze se ale ustálila na dobu tří týdnů. Věděli byste, kdy postní doba končí?



a) Poslední adventní neděli se západem slunce.

b) První den v novém roce, ihned po východu slunce.

c) Přesně na Štědrý den po východu první hvězdy.



5. Neodmyslitelným symbolem adventního času je věnec. Na něm by měly být čtyři svíčky a občas se přidávala pátá. Tušíte, jakou barvu by podle tradice měly svíce na adventním věnci mít?



a) Žlutou, aby symbolizovaly slámu, na které se Ježíš narodil.

b) Tři svíčky by měly být fialové barvy symbolizující důstojnost, noblesu, rozjímání a pokání. Čtvrtá a poslední by měla mít barvu růžovou.

c) Všechny svíčky by měly mít barvu bílou jako symbol příchodu nového života.

Dnes se barva svící na věnci moc neřeší, ale i ona mívala jasnou symboliku a tradici. Zdroj: Shutterstock



6. Na slavnostní tabuli se tradičně objevuje plno laskomin a pochutin. Jedna z nich má ale jasnou symboliku, a to víru v úrodný nadcházející rok a blahobyt. Co by tedy na sváteční adventní tabuli nemělo chybět?



a) Mísa s ořechy.

b) Olivy.

c) Mísa ovoce.



7. Možná si většina z vás pamatuje vtipnou scénku z Pelíšků, kde Jindřiška musí lít s tatínkem, v podání legendárního Jiřího Kodeta, olovo a věštit z něj, jak bude vypadat nadcházející rok. Víte, odkud se tento zvyk vzal?



a) Lití olova je odpradávna spojováno s keltskými druidy.

b) Je to komunistický výmysl, dříve se to nedělalo.

c) Tento zvyk se k nám dostal ve středověku z daleké Číny.

Také doma lijete olovo? Zdroj: shutterstock



Jak jste v testu uspěli? Jste vánočními profíky?



Správné odpovědi: 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. b, 6. c, 7. a.

