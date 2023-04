Co nesmíte dělat na Velký pátek? Některé pověry raději respektujte!

Na Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. V tenhle magický den byste měli respektovat tradice a nedělat věci, které by vám mohly uškodit. Některé pověry je lepší respektovat. O které jde?

Říká se, že na Velký pátek mají velkou moc temné síly. Abyste si je „nerozházeli“, je potřeba respektovat pověry, které zakazují úklid, pečení i zametání!

Na velký pátek se nepůjčuje a nedaruje

Aby se vám nepřilepila smůla na paty, určitě byste neměli nic vynášet z domu. Tabu je zejména darování, ale i půjčování věcí. Cokoliv, co „zahýbá“ vaší počtem předmětů ve vaší domácnosti je špatně a můžete si tím na sebe a svou rodinu přivolat kletbu. A to určitě nechcete. Takže pokud bude chtít soused půjčit solničku, odkažte ho na další den...

Měli bychom vzpomenout na zemřelé

Podle tradic byste měli na Velký pátek odpočívat. Vhodné je věnovat vzpomínku nejen na ukřižování Ježíše Krista, ale také na všechny zemřelé, které jste měli rádi a moc vám chybí. Je jedno, jestli na ně budete vzpomínat v duchu, anebo v rozhovoru se svými nejbližšími. Každopádně teď je ten nejlepší okamžik, kdy si je připomenout.

Na Velký pátek vzpomínejte na své blízké. Zdroj: Profimedia

Koupání ano, ale praní ne

Pokud jste otužilci, běžte se na Velký pátek vykoupat do potoka nebo řeky. Podle pověry by měla být v tento den voda zázračná a léčivá. Ti, kdo se do ní ponoří, ochrání se před různými neduhy a nemocemi. Jestli to funguje? Nevíme, nicméně když už budete u vody, ať vás nenapadne v ní něco prát! Říká se, že prádlo namáčené v řece je zároveň máčené v krvi Kristově. A to by vám mohlo přinést neštěstí.

Koupel v řece vám přinese zdraví. Zdroj: Profimedia

Jděte hledat poklady

Na Velký pátek se kdysi držel půst. Vám postačí, když se alespoň vzdáte masa. Namísto masových hodů vyrazte do přírody. V tento den se totiž otvírá země a vydává poklady. Ať už tomu věříte, nebo ne, za pokus to stojí. Podle historiků naši předkové skutečně do země zahrabávali cennosti, které chtěli uchránit před rabujícími vojáky. Na území Čech a Moravy se dosud prý nachází několik významných pokladů, které čekají na své objevitele.

Na Velký pátek se otevírá země a vydává své poklady. Zkuste štěstí. Zdroj: Profimedia

Náhody neexistují...

Podle legend poklad se nachází například na zřícenině Madšejn, na vrchu Kudrum v Opatovicích nad Labem nebo ve skále pod Českým Šternberkem. Jak moc je obsáhlý, nikdo neví. Nicméně mějte oči na stopkách. Třeba budete mít stejné štěstí jako pan Hudec z Rokycanska, který si jednou vyšel na procházku do lesa a na cestě rozryté od divočáka našel keramickou nádobu s 519 pražskými groši z 15. století. Jelikož šlo o unikát, nález připadl muzeu. Jeho objevitel ale dostal 10 % jeho historické ceny. Tak co si třeba o Velikonocích trochu nepřivydělat?

