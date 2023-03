Toto je 7 chyb, kvůli nimž vás pes neposlouchá, říká profesionální trenér psů

Stydíte se někdy za svého psa, že je nevychovaný? Co když třeba žebrá u stolu? „Pokud ho budete ignorovat, odepřete mu tím pozornost i jídlo a on to pak bude opakovat s menší pravděpodobností,“ vysvětluje psí trenér Tomáš Nushart. Na zlepšení není nikdy pozdě a i starého psa můžete leccos naučit. Dokonalý recept na výchovu psa nemáme, pro začátek ale bude dobré vědět, jestli náhodou neděláte některou z následujících chyb.

Co máte dělat, když na vás běží cizí pes? Je pro začátečníky lepší štěně, nebo dospělý pes z útulku? Poslechněte si další epizodu podcastu iReceptář do ucha, ve které jsme si povídali se psím trenérem Tomášem Nushartem, autorem knihy a stejnojmenného podcastu Neštěkej na svého psa a zakladatelem on-line akademie Psichologie.cz.

1) Cvičíte málo, špatně nebo vůbec

Nemusíte mít doma zrovna šampiona psích sportů nebo poslušnosti, ale základní povely by měl zvládnout každý pes. Proč vlastně? Abyste se on, vy i vaše okolí cítili bezpečně.

Pokud už psa chcete cvičit, něco si k tomu nastudujte, přihlaste se na cvičák nebo na kurz, který může být zaměřený třeba na začátečníky, štěňata a podobně. A až váš pes povely zvládne, nezapomeňte je s ním opakovat, každý den. Nemusíte s ním trávit hodiny cvičením, stačí si na procházku vzít pár pamlsků a procvičovat, co už umíte. Čas od času můžete zvýšit laťku a přidat složitější povel.

2) Pes vám nerozumí

Psi nerozumí lidské řeči, ale rozumí řeči těla. Vnímají to, jaké děláte pohyby, gesta, jakým tónem na ně mluvíte. Takže pokud dáváte povel pokaždé jiným slovem, tónem a provázíte ho různými gesty, psa to zmate.

3) Nepočítáte s rozptýlením

Jedna věc je povely zvládnout doma, kde psa nic neruší, a druhá zvládnout je venku, kde je milion pachů, podnětů, kde běhají děti, jiní psi a jezdí auta. „Říká se, že naučit psa nějakému chování je 10 % tréninku, a utvrdit ho tak, aby fungovalo vždycky a všude, je 90 % tréninku,“ vysvětluje psí trenér Tomáš Nushart. Až tedy psa naučíte povel v klidu doma, začněte postupně přidávat rušivé elementy.

4) Špatně motivujete

Většinu pejsků „utáhnete“ na pamlsky, ať už je to naporcovaná žvýkací tyčinka, sušená ouška, kostky sýru či salámu, piškoty nebo vysloveně drobné psí pamlsky. Jenže jsou i psi, pro které je největší odměnou míček, přetahování nebo třeba házecí disk. Pozorujte svého psa a naučte se, co je pro něj zkrátka největší odměnou.

5) Ignorujete zdravotní problémy

Někdy je vysvětlení toho, proč pes neposlouchá nebo nemá zájem o trénink, celkem jasné, i když vás nemusí napadnout hned. Pes se zkrátka necítí dobře a zvlášť jako pejskař začátečník si toho nemusíte všimnout. Pokud se mu nechce běhat, neznamená to, že vás neposlouchá, ale že má třeba potíže se srdcem, dýcháním nebo s klouby. Starší psi mohou přestat poslouchat, protože postupem času zkrátka neslyší a nevidí. A některým psům může být jen horko – chlupáči pocházející z chladných krajin obvykle nebudou zběsile běhat v třicetistupňových vedrech.

6) Nemáte dost blízký vztah

Psi jsou společenská zvířata a se svými páníčky si vytvářejí silné vazby. Pokud se svým psem netrávíte dostatek času nebo se mu věnujete spíš povrchně, nebude vám věnovat tolik pozornostia bude si dělat věci dost po svém. Vždycky pro něj budete důležití, minimálně jako dodavatelé žrádla, ale pokud mu pravidelně a často věnujete pár minut své plné pozornosti, bude vás on pozorně a oddaně sledovat a bude se víc snažit splnit to, co po něm budete chtít. Někteří psi pak mají tolik empatie a jejich páníčci tolik štěstí, že takový pes plní pánova přání, aniž by je bylo potřeba vůbec vyslovit.

7) Nejste trpěliví

Každé plemeno a pak každý pes sám o sobě fungují jinak. Někteří psi se dokážou rychle učit a pro pána by se přetrhli, s takovými budete slavit úspěchy s minimální námahou. Na druhé straně spektra pak máte plemena a psy, kteří jsou zvyklí jednat samostatně nebo kterým učení moc nejde či je nezajímá. Neznamená to ovšem, že by byli hloupí, jen mají jinou náturu, protože byli vyšlechtěni k jiným účelům než k plnění povelů. Nesrovnávejte se s jinými pány a nesrovnávejte svého psa s jinými psy, postupujte si svým tempem. Existují také psi, kteří se sice pomaleji učí, ale zase si povel velmi dobře zafixují.

