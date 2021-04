Oprašte gril a připravte ho na sezónu

Také už se těšíte na společné rodinné grilování? Dříve než naložíte maso, zkontrolujte, v jaké stavu je váš gril nebo krb. Možná budete překvapeni, kolik rzi se na něm od loňska objevilo. Nemusíte ale hned kupovat nový, stačí mu dát nový ochranný nátěr.

Ochrana před žárem i poškozením

Nejste si jisti, jaký nátěr pro renovaci grilu použít? Barva musí odolat vysokým teplotám a zároveň by měla gril ochránit před korozí a povětrnostními vlivy. Žáruvzdorné barvy Primalex všechny tyto požadavky splňují. Nárazově odolají teplotám až 700 °C (při topení je v kamnech nebo grilu průměrně 200 °C). Obsahují velké množství silikonového pojiva, díky kterému zabrání tomu, aby v průběhu let docházelo ke sprašování, poškrábání nebo šednutí materiálu.

Rozdíl mezi Žáruvzdornou kovářskou barvou a Žáruvzdornou barvou je ve výsledném vzhledu. Zatímco s první z nich dosáhnete hluboce matného vzhledu a povrch zůstane hrubý, druhá barva je hladší a polomatná.

Renovace grilu vám zabere jen pár hodin času. Zdroj: Primalex

Gril jako nový

Na renovaci zahradního grilu potřebujete jen pár hodin času, jedny šikovné ruce, trochu fortelu a Žáruvzdornou kovářskou barvu Primalex. Dále si připravte kartáč, štětec s přírodní štětinou a míchátko.

Než se pustíte do natírání, zbavte gril všech nečistot. Zdroj: Primalex

Povrch grilu nejprve obruste a zbavte všech nečistot. Poté si připravte barvu. Otvírejte ji nejlépe speciálním otvírákem. Díky tomu totiž neporušíte víčko a budete ji moct použít opakovaně. Barvu důkladně promíchejte. Aby výsledek splnil vaše očekávání, musí se totiž všechny složky správně spojit. Barevné pigmenty mají totiž tendenci udržovat se na dně plechovky.

Nátěr aplikujte na vychladlé povrchy, které je potřeba mezi jednotlivými vrstvami vypálit. Zdroj: Primalex

Barva je připravena k okamžitému použití, takže není potřeba ji ředit. Můžete se tedy rovnou pustit do natírání. Štětec namáčejte do barvy jen do čtvrtiny. Nátěr aplikujte vždy na vychladlé povrchy. Barvu naneste ve 2–3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami povrch nezapomeňte vždy vypálit. Stačí pozvolně, na 150–250 °C. Díky tomu bude povrch grilu odolný proti poškrábání, získá na tvrdosti a pružnosti.

Žáruvzdorné barvy lze použít také na natírání krbů, kouřovodů nebo kamen Zdroj: Primalex

Žáruvzdornými barvami Primalex můžete natírat i další tepelně namáhané kovové materiály, jako jsou krby, kouřovody, kamna nebo kotle. Barvy ale nesmí přijít do přímého kontaktu s plameny. Nejsou proto vhodné na rošty nebo vnitřní části topeniště.

