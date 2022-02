Čokobábovka z bílé čokolády: Malé vylepšení klasické bábovky. Výsledek je skvělý

Není snad oblíbenějšího receptu k nedělnímu kafíčku, než je bábovka. Tato klasika většině z nás evokuje prázdniny u babiček, kde tento moučník vždy voněl po celé chalupě. Vyzkoušejte si ji připravit z bílé čokolády!

Klasickou bábovku zná nejspíš každý z nás, ne každý ji však umí připravit. Většinou se ztroskotá na tom, že bábovka nejde vyklopit nebo je tak suchá, že byste se při jejím polykání mohli zadusit. Na tohle v tomto receptu zapomeňte. K tomu, aby byla bábovka vláčná a klouzala do krku, jí dopomůže bílá čokoláda.

Bábovka je velmi oblíbeným moučníkem po celé střední Evropě, kromě nás si na ní rádi pochutnávají i Slováci, Poláci nebo Rakušani. Nikdo neví, kde se objevila jako první, ale první zmínky o bábovce z území dnešních Čech spadají do 15. století.

Název bábovka vznikl prý podle toho, že tuto buchtu rády pečou staré ženy, druhá pověra říká, že to bylo proto, že tento typ moučníku starým babičkám chutnal a poslední legenda tvrdí, že forma na bábovku připomíná tváře báby.

Na bábovku existuje nepřeberné množství receptů

Na bábovku existuje nepřeberné množství receptů, které mívají podobný základ, ale vždy jsou o něco vylepšené. Do bábovky se může přidávat ovoce, čokoláda, dá se promazat marmeládou či upéct z těsta dvou barev. Zkrátka a dobře, bábovku si můžete přizpůsobit tomu, co máte rádi.

Základem třené bábovky, která se peče nejčastěji, bývají vejce, mléko a mouka. Do kynuté zase patří máslo a droždí. Vždy se však bábovka posypává moučkovým cukrem. Pokud chcete, aby byla bábovka zdravější a dietnější, lze použít celozrnnou mouku, ale pamatujte, že zrovna u moučníku tohoto typu je lepší na kalorie zapomenout.

Bábovku si upečte doma, než abyste ji kupovali v supermarketu. Kupované bábovky mohou obsahovat nejrůznější barviva a konzervanty, což není úplně dobré pro naše tělo. Můžete si ale připravit i bezlepkovou variantu, kde základ tvoří kukuřičný škrob, rýžová mouka a bramborové vločky.

Pokud se budete někdy chtít zúčastnit soutěže o nejlepší bábovku nebo ji ochutnat, můžete navštívit města jako Beroun, Litomyšl či Pardubice, kde se tato soutěžní klání každoročně konají.

Rozehřejte bílou čokoládu s máslem, olejem a cukrem. Myslete na to, že směs se musí neustále míchat, aby se nepřichytila. Zdroj: Shutterstock

Bábovka z bílé čokolády

Pojďte si spolu s námi připravit bábovku z bílé čokolády. Na její přípravu budete potřebovat 270 g bílků, 90 g cukru krupice, 130 g másla, 60 g rostlinného oleje, 300 g bílé čokolády, 180 g cukru krupice, 180 g žloutků, 165 g hladké mouky a 10 g kypřicího prášku.

Z bílků a trochy cukru si vyšlehejte sníh, který by měl mít pokojovou teplotu. Rozehřejte bílou čokoládu s máslem, olejem a cukrem. Myslete na to, že směs se musí neustále míchat, aby se nepřichytila. Nechte trochu vychladnout, směs však musí být stále dostatečně teplá a přimíchejte žloutky, část hladké mouky s práškem do pečiva. Vypracujte husté těsto. Přimíchejte do něj opatrně stěrkou sníh, přisypte zbytek mouky a vymíchejte.

Formu na bábovku vytřete máslem a vysypte moukou. Následně do ní nalijte těsto a dejte na hodinu a půl péct do trouby vyhřáté na 150 °C. Zdroj: Shutterstock

Formu na bábovku vytřete máslem a vysypte moukou. Následně do ní nalijte těsto a dejte na hodinu a půl péct do trouby vyhřáté na 150 °C. Bábovku vyklápějte horkou, ale ne hned po upečení, přibližně půl hodinky počkejte. Pak moučník pocukrujte a můžete servírovat.

