Sladké, veselé a bez lepku: 8 druhů cukroví, které zvládne každý

S recepty Vladěny Halatové zvládne pečení bez lepku každý. A proč uvádíme konkrétní značky a výrobky? Protože je má autorka pro daná těsta vyzkoušené.

Vánočka hrnková

Spolehlivý recept na bezlepkové kynuté těsto nás uchrání zbytečných karambolů. A vánočka je od té běžné k nerozeznání.

1 vánočka, 1 hodina + pečení a kynutí

1 hrnek bezlepkové samokypřicí směsi Freee Doves Farm

1 hrnek bezlepkové směsi NUTRIFREE Mix per Pane

1 hrnek bezlepkové směsi Jizerka

1 lžíce tapiokové mouky

1 lžíce citronové šťávy

20 g čerstvého droždí

1 vejce

špetka soli

4 lžíce rozpuštěného másla (bezmléčný nebo bezlaktózový tuk)

4 lžíce moučkového cukru

¾ hrnku teplého mléka

1 vanilkový cukr

125 g tvarohu (tofu nebo bezlaktózového tuku)

2 hrsti rozinek namočených v rumu

1 vejce (rozšlehané), na potření

plátky mandlí, na posypání

1. V hrnku rozdrobíme droždí, posypeme 1 lžící cukru, zalijeme trochou teplého mléka a necháme vzejít kvásek. V míse smícháme mouky se solí a oběma cukry. Přidáme rozpuštěné máslo, tvaroh, vzešlý kvásek a zbytek mléka, ve kterém jsme rozšlehali vejce a citronovou šťávu. Vyhněteme jemné a vláčné těsto. Nakonec přimícháme rozinky namočené v rumu. Necháme hodinu v teple kynout, zakryté igelitem nebo poklopem, aby těsto neoschlo.

2. Těsto dáme na vál a několikrát popřekládáme od kraje ke středu. Rozdělíme ho na 9 nebo 6 dílů. Z nich vytvoříme dlouhé válečky a nejlépe přímo na pečicím papíře splétáme, abychom vánočku nepřenášeli. Spletenou vánočku necháme na pečicím papíře ještě asi 30 minut kynout.

3. Potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme mandlemi, vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40 minut.

Košíčky Zdroj: Vladěna Halatová

Košíčky

Náročné jsou jen zdánlivě. S těstem se totiž krásně pracuje a jakmile chytíme grif, půjde vše snadno od ruky.

40 kousků, 45 minut

180 g bezlepkové směsi Nutrifree mix per Frolla

50 g moučkového cukru

100 g másla (bezmléčného nebo bezlaktózového tuku)

3 žloutky

citronová kůra

Na náplň:

1 sáček vanilkového pudinku (bez lepku)

450 ml mléka

moučkový cukr, podle chuti

250 g másla

rum, marmeláda rybízová, bezlepkové piškoty, kandované ovoce, rozinky, podle chuti

Všechny suroviny zpracujeme na vále na co nejhladší těsto. Tím plníme košíčky, které skládáme na plech, pečeme asi při 170 °C asi 15 minut do světle růžova. Upečené a trochu zchladlé košíčky vyklepneme a necháme úplně vychladnout. Mezitím připravíme náplň. Pudink uvaříme podle návodu na obalu, jen z 450 ml mléka. Do vychladlého pak zapracujeme máslo, podle chuti cukr i rum, trochu rybízové marmelády, rozdrobené piškoty, kandované ovoce, případně rozinky. Vytvoříme směs, kterou plníme košíčky. Povrch náplně pak polijeme čokoládou a můžeme ještě nazdobit.

Medovníkové koule Zdroj: Vladěna Halatová

Medovníkové koule

Díky medu a kondenzovanému mléku jsou až hříšně sladké. Ale to k vánočnímu mlsání přece patří.

50 ks, 1 hodina

3 vejce

130 g cukru krupice

1 máslo

4 lžíce medu

1 lžička jedlé sody

400 g bezlepkové směsi Jizerka

Na krém:

1 plechovka kondenzovaného slazeného mléka

1 máslo

Všechny suroviny na korpus vyšleháme, nachystáme si 3 plechy vyložené pečicím papírem. Každý potřeme vrstvou těsta vysokou asi 0,5 cm. Pečeme v troubě předehřáté na 160 °C 20 minut do světle růžova. Mezitím vyšleháme máslo s kondenzovaným mlékem do jemného krému, do kterého nadrobíme a vyšleháme 2 pláty upečeného a vychladlého těsta. Zbylý plát rozdrobíme zvlášť do mísy. Z vyšlehaného těsta tvoříme kuličky, které obalujeme ve zbylém rozdrobeném těstě. Hotové ihned uskladníme v chladu.

Včelí úly Zdroj: Vladěna Halatová

Včelí úly

Snadné, rychlé, a navíc bez pečení.

40 ks, 30 minut

170 g rozdrcených bezlepkových piškotů

5 lžic medu

100 g mletých vlašských ořechů

60 g ztuhlého másla (nebo bezmléčného nebo bezlaktózového tuku)

2 lžíce rumu

1 lžička mleté skořice

bezlepkové piškoty jako podklad

Na krém:

250 g másla

4 lžíce cukru moučka

4 lžíce uvařeného vanilkového pudinku

1. V mixéru rozmixujeme piškoty, med, vlašské ořechy, ztuhlé máslo, rum a skořici na jemnou pastu. Necháme dvě hodiny v chladničce ztuhnout.

2. Na krém vyšleháme máslo, cukr a uvařený vychladlý pudink v jemný krém.

3. Použijeme nejlépe formičky na úly, které se dají rozvírat, usnadní nám práci s vyklepáváním. Z pasty tvarujeme kuličku, kterou rozprostřeme do formičky úlu tak, aby uprostřed zůstal důlek na krém. Úl naplníme krémem a podložíme bezlepkovým piškotem tak, aby hladký povrch tvořil dno. Hotové úly ihned dáváme do chladničky nebo mrazničky a pak vytahujeme dle chuti.

Perníčky Zdroj: Vladěna Halatová

Perníčky

Medově zlaté, správně kořeněné a co je nejlepší – jsou hned měkké.

2 plechy, 30 minut + odležení a pečení

150 g bezlepkové směsi samokypřicí Freee Doves Farm (modrá holubička)

65 g bezlepkové směsi Jizerka

65 g bezlepkové směsi bílé Free Doves Farm (růžová holubička)

160 g medu

60 g másla (bezmléčného tuku)

2 vejce

2 lžičky perníkového koření

1 lžička mleté skořice

špetka kypřicího prášku do pečiva s vinným kamenem

povidla na naplnění

čokoláda na vaření a plátek másla (bezmléčného tuku), na polití

Ze všech ingrediencí zpracujeme jemné vláčné těsto, které vložíme do mikrotenového sáčku a uložíme v chladu nejlépe na 24 hodin. Odležené těsto rozválíme přes sáček na plát silný 3–4 mm. Těsto by mělo být krásně pružné. Vykrajujeme různé tvary a vkládáme na pečicí papír, pečeme jen do světlounka při 180 °C asi 10 minut. Takto upečené perníčky můžeme zdobit bílkovou polevou. Nebo promažeme povidly a obalíme v čokoládě. Skladujeme v uzavíratelné misce nebo mrazíme a vytahujeme dle potřeby.

Vanilkové rohlíčky Zdroj: Vladěna Halatová

Vanilkové rohlíčky

Voní Štědrým dnem, ať jsou s lepkem, nebo bez.

1 plech, 30 minut + odležení

100 g másla (bezmléčného nebo bezlaktózového tuku), změklého

100 g sádla, změklého

100 g cukru

100 g ořechů, jemně mletých

1 vejce

270 g bezlepkové směsi Freee Doves Farm

světlá chlebová (fialová holubička)

100 g bezlepkové směsi Jizerka

citronová kůra

vanilkový cukr a moučkový cukr na obalení

Ze všech surovin na vále vypracujeme těsto, které vložíme asi na hodinu do chladničky na odležení. Po hodině znovu propracujeme a tvoříme rohlíčky, které klademe na plech s pečicím papírem. Pečeme asi 8 minut při 170 °C do světle růžova. Ještě teplé obalujeme ve směsi cukrů.

Kytičky s ořechovým zdobením Zdroj: Vladěna Halatová

Kytičky s ořechovým zdobením

Něžné tvary, které díky ořechům v polevě krásně křupou.

2 plechy

250 g bezlepkové směsi Nutrifree mix per Frolla

170 g másla (bezmléčného nebo bezlaktózového tuku)

70 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

2 žloutky

citronová kůra nebo na lžičku vymačkaná šťáva z citronu

Na polevu:

50 g vlašských ořechů, mletých

2 bílky

50 g moučkového cukru

cukrové zdobení, není nutné

Na vále ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme zchladnout v ledničce asi 1 hodinu. Poté rozválíme těsto asi 3 mm silné a vykrajujeme kytičky. Na polevu vyšleháme z bílků tuhý sníh a do něj zapracujeme mleté ořechy i cukr. Polevou ozdobíme kytičky a podle chuti posypeme dalším zdobením. Pečeme při 180 °C asi 10 minut do světlounka.

Skořicové sušenky Zdroj: Vladěna Halatová

Skořicové sušenky

Jsou úplně jednoduché na přípravu a oblíbí si je celá rodina.

2 plechy, 30 minut + odležení

180 g másla (bezmléčného nebo bezlaktózového tuku)

75 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

200 g bezlepkové směsi světlé chlebové Freee Doves Farm (fialová holubička)

75 g bezlepkové směsi Jizerka

2 lžičky mleté skořice

Ze všech surovin vypracujeme na vále nebo v robotu těsto, které dáme na 20 minut do chladničky odležet. Z vychlazeného těsta tvoříme kuličky velké asi 1 cm, které vroubkovanou stranou paličky na maso (nebo razítkem) naklepneme tak, aby i s naklepnutím byly 0,5 cm vysoké, a položíme na pečicí papír. Pečeme při 180 °C asi 10 minut. Po upečení můžeme pokapat čokoládou na vaření rozpuštěnou s máslem nebo jinak nazdobit.

Klidné přípravy i s omezením

Možná se lepku musíme vyhýbat sami, možná jen letos o Vánocích přijde někdo, komu klasická mouka nedělá dobře. Z příprav bychom se neměli stresovat. Když použijeme dobré recepty a dodržíme základní pravidla, užijeme si pohoštění všichni.

1) Před přípravou bezlepkové stravy je důležité předcházet nežádoucí kontaminaci. Je třeba mít řádně očištěné prkénko, vál, formičky, ostatní náčiní na pečení i ruce. Nikdy nezpracováváme zároveň lepková a bezlepková těsta. I malinké množství drobečků nebo lepkové mouky způsobí celiakovi nebo alergikovi veliké problémy.

2) Tučná těsta, linecká, sádlová a obecně ta určená pro pečení cukroví pečeme z hutnějších druhů bezlepkových moučných směsí, ke kterým můžeme přidávat v menším poměru i jednodruhové mouky. Směsi by měly obsahovat pojiva (například xantanovou gumu, guarovou gumu), aby těsto drželo pohromadě a nedrobilo se. Můžeme použít i směsi, které jsou určené přímo na cukroví.

3) Pro přípravu kynutých těst (na vánočky, veky, rohlíky apod.) je dobré se držet ověřeného bezlepkového receptu. U přípravy bezlepkového pečiva totiž nestačí nahradit a vybrat správnou mouku, upravují se i veškeré poměry tekutin a sypkých směsí. Kynutá bezlepková těsta mají vlastní postupy přípravy, například nadlehčení těsta, zapařování v troubě i jiný způsob pečení.

4) Když pečeme bezlepkové cukroví, je ideální používat ztuhlé tuky z chladničky a povolená těsta po zpracování opět nechat alespoň krátce ztuhnout. Pak je ihned zpracováváme, vykrajujeme nebo tvarujeme. Cukroví by mělo být o něco silnější, minimálně 4 milimetry, některé druhy i více. Díky tomu není příliš křehké a dobře se s ním pracuje.

5) V případě, že nám některé cukroví nechutná nebo se nepovede, není důvod ho vyhazovat. Z rozdrobeného připravíme výborný cheesecake. Stačí přidat tuk, pomleté ořechy, promíchat, vyložit dortovou formu a nechat asi 7 minut zapéct. Máme tak připravený korpus na cheesecake, který můžeme libovolně naplnit.

6) Z trouby vytahujeme cukroví světlé, ale upečené, nenecháváme ho ztmavnout a necháme ho na plechu zcela vychladnout. Pak teprve s cukrovím manipulujeme.

7) Veškeré cukroví můžeme v klidu a pohodě péct již dva měsíce před svátky. Po upečení vložíme do uzavíratelných misek a zamrazíme. Můžeme mrazit již promazané, nebo suché a pak dle potřeby promazat. Pak jen vytáhneme potřebné množství a necháme alespoň půl hodiny povolit. Máme tak jistotu, že se cukroví nezkazí, a navíc si ušetříme před svátky spoustu času, energie a nervů.

TIP

Když připravujeme bezlepková jídla pro návštěvu, měli bychom si zjistit, zda dotyčný netrpí také dalšími intolerancemi či alergiemi. Lidé alergičtí na lepek se musí vyhýbat i deproteinovanému pšeničnému škrobu, který mohou obsahovat některé bezlepkové směsi. Proto bychom měli vždy číst složení a vědět, pro koho pečeme.

Titulka Receptář – Prosinec Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář