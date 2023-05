Bleskové zapečené těstoviny podle Pohlreicha. Jednodušší večeři nevymyslíte

Jak děláte zapečené těstoviny u vás doma? Je to pro vás jídlo obyčejné? Zapečené těstoviny zvládne i dítě a vy si je můžete připravit všelijak. Z jednoduchých zapečených těstovin můžete vykouzlit luxusní chod pro celou rodinu.

Zdroje: napadov.cz, www.toprecepty.cz

Jednoduché a rychlé zapečené těstoviny

Rychlá a chutná jídla se hodí vždycky. Vůbec nemusí jít o obyčejná jídla, záleží jen na tom, jaké suroviny použijete. I ze zapečených těstovin můžete vykouzlit skvělou lahůdku. Může to být řešení v době, kdy jsou v chladničce jen samé zbytky. Pak přichází varianta „co dům dal“, aneb co najdete v chladničce. Ale rozhodně můžete ze zapečených těstovin udělat i lahůdku s bylinkami a několika druhy sýrů či uzeninami. To je čistě na vás.

Když však není po ruce mnoho, úplně postačí těstoviny a sýr. Máte-li na okně nějakou čerstvou bylinku, přidejte ji najemno nasekanou také.

Když není kousek masa, vystačíte si i se sýrem nebo zeleninou. Zdroj: Shutterstock

Pohlreichův bleskový recept

Základní velmi rychlý a elegantní recept na zapečené těstoviny představuje také Zdeněk Pohlreich v následujícím krátkém videu. Aby vám šla práce od ruky, začněte předehřátím trouby, také těstoviny můžete mít připravené předem. I když se i zapékaná jídla s vejci dají ohřát, nejlépe chutnají právě vytažená z trouby.

Zapečené těstoviny pro náročné

Jaké mohou být vaše těstoviny či tradiční šunkofleky? Vyzkoušejte třeba kombinaci hovězího se žampiony a špenátem. Na olivovém oleji orestujte cibuli se dvěma nakrájenými stroužky česneku a s 500 g na kousky nakrájeného libového hovězího masa. Směs pak vmíchejte do 500 g uvařených těstovin s 350 g nakrájených žampionů a se 4 hrnky špenátu.

Místo vajec tento pokrm pojí ve smetaně rozpuštěné sýry. Vyrobíte tak, že půl hrnku strouhaného parmezánu a půl hrnku nivy nasypete do zahřáté smetany a budete míchat, až se rozpustí. Pokud je směs příliš hustá, můžete naředit mlékem. Dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem, přelijte nachystané těstoviny s masem a vložte do trouby. Na zapečení postačí 20 minut.

Při takovém množství bude pokrm méně těstovinový, nicméně plný chutí - nejen masa, ale také sýrů, hub i špenátu. Tento recept rozhodně patří mezi ty surovinově náročnější, ale zato je jídlo plnohodnotným a vydatným obědem či večeří.