Základní těsto na bramboráky: Nejdůležitější je správný poměr ingrediencí

Typickým českým jídlem jsou bezesporu bramboráky, i když se jim v každém kraji říká jinak. Pro někoho je to cmunda, pro jiného krompelák. Základ je ale všude stejný a chuť vynikající. Jak na takový správný křupavý a lahodný bramborák?

Podzim je čas, kdy si dopřáváme těžší jídla častěji než třeba v létě. Je tedy ideální čas na bramboráky! Brambory jsou totiž vděčnou a levnou surovinou, kterou má doma snad každý. Když nevíte, čím zasytit hladové strávníky nebo chcete zapojit do akce celou rodinu, je toto jídlo to pravé.

Pokud chcete připravit tradiční bramborák, myslete na to, že by měl být co nejbramborovější a zapomeňte na nějaké přidávání cukety nebo celeru. Také dbejte na to, aby byl krásně zlatavý a křupavý, protože teprve pak je opravdu perfektně udělaný a je radost ho jíst. Vláčný a měkký uvnitř, v kombinaci s křupavou kůrkou.

Poctivý bramborák musí mít grády

Také použijte kvalitní koření a silný český česnek. Poctivý bramborák musí mít grády. Stejně tak i majoránka se v něm musí krásně rozvonět.

Co česká rodina, to 'zaručený' recept na nejlepší bramboráky Zdroj: profimedia.cz

Bramboráky se pod různými názvy objevily snad v každé kuchařce na panském dvoře. Byl to vlastně takový honosnější název pro bramborové placky, které by přece panstvo nejedlo. Bramboráky, to ale bylo něco jiného!

Nejprve se připravovaly ze syrových brambor, do kterých se přidala sůl a pepř. Jelikož škrob z brambor působí soudržně, nebylo třeba přidávat nic jiného. Po čase se v lepších domácnostech začala přidávat i mouka a vzniklo honosnější těsto.

Bramboráky jako luxusní jídlo

Později se kromě mouky přidalo ještě mléko, vejce a majoránka a bramborák se stal poměrně luxusním jídlem. Není vůbec snadné ho dokonale udělat. Jeho příprava není úplně rychlá a smažení dost náročné, tudíž třeba v takových restauracích většinou dostanete měkký houbovitý polotovar, který nemá s poctivou cmundou nic společného.

Dnes je také velkým trendem péct bramborák v troubě na plechu, má totiž pak méně kalorií a není tak mastný. Myslete však na to, že chuť bramboráku pečeného v troubě nikdy nebude stejná jako toho smaženého na pánvi.

Připravte si bramboráky podle Romana Vaňka a dodržujte přesné poměry surovin, pak bude výsledek stoprocentní.

Skvělé jsou bramboráky smažené na sádle. Zdroj: Malgorzata WI / Shutterstock.com

Křupavé bramboráky podle Romana Vaňka

Suroviny:

500 g brambor

5 stroužků česneku

sůl a čerstvě namletý pepř

100 g hladké mouky

2 vejce

100 ml mléka

2 lžíce čerstvé nebo 1 lžíce sušené majoránky

250 g sádla na smažení

Postup:

Brambory oloupejte, nastrouhejte na struhadle nahrubo a vymačkejte, abyste je zbavili přebytečné vody a škrobu. Přidejte k nim vejce, sůl, pepř, utřený česnek, majoránku, hladkou mouku a přilijte mléko. Důkladně promíchejte, aby se vše spojilo v těsto. Na pánvi rozpusťte sádlo, naběračkou vlijte do pánve bramborákové těsto a rozetřete ho ke krajům. Bramboráky smažte po obou stranách dozlatova. Nechte odsát přebytečný tuk na papírových utěrkách. Pokud je těsto moc tuhé, nařeďte ho ještě trochu mlékem nebo vymačkanou vodou z brambor. Množství česneku upravte podle vlastní chuti, případně i podle síly použitého česneku.

Na přípravu křupavých bramboráků se podívejte ve videu:

