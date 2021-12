Bramborový salát naších babiček: Poctivý, nešizený, prostě takový, jaký má být

Jestliže nějaké jídlo k českým Vánocům neodmyslitelně patří a můžeme ho považovat za tradiční, je to poctivý bramborový salát, který dělávaly už naše babičky. Pojďte se vrátit do starých časů a podívat se na to, jak tato pochoutka tehdy vypadala a z čeho se připravovala.

Bramborový salát patří nejen o Vánocích mezi českou klasiku, kterou si rádi dopřejeme v průběhu roku na chlebíčkách nebo při svátečnější příležitosti k řízkům. Na Štědrý den ho však nejčastějí večeříme společně se smaženým kaprem.

Co kuchař, to trošku jiný bramborový salát. Někdo do něj nedává majonézu, jiný přidává jablka. Někdo preferuje zeleninu sterilovanou, druhý vařenou. Ať tak či tak, důležité je, aby vám váš bramborový salát chutnal a je jen na vás, zda do něj přidáte salám nebo vajíčko.

Jak ale připravovaly bramborový salát naše babičky? Co pro ně bylo nejdůležitější a na co dbaly především?

Naše babičky a prababičky byly velké hospodyně a moudré ženy, které většinou přesně věděly, co do kterého pokrmu patří. Když se to postupem času snažil někdo vylepšit, většinou to jen zkazil. Nevymýšlejte tedy vychytávky a držte se přesného postupu a ingrediencí, aby byla výsledná chuť taková, jaká by měla být.

Brambory jsou bohaté na vitamín C, vápník, hořčík, měď, železo, draslík, zinek nebo fosfor Zdroj: Witold Ziomek / Shutterstock.com

Používejte brambory varného typu A

Určitě použijte brambory varného typu A, tedy salátové. Ty mají totiž pevnou dužinu a nerozpadají se po uvaření. Jsou totiž více lojovaté a tolik nemoučnatí. Pokud si chcete opravdu pochutnat, sežeňte si na bramborový salát keřkovské rohlíčky. To je odrůda brambor, která je svou chutí vyhlášená. Navíc vypadají jako vanilkové rohlíčky, tudíž je jejich spojitost s Vánoci více než jasná.

Podle starých hospodyněk musel být bramborový salát vždy odleželý, proto se připravoval už 23. prosince. Držte se toho a připravte si ho večer před Štědrým dnem. Brambory vařte ve slupce a nezapomeňte je trochu osolit. To, že jsou hotové, poznáte podle vpichu vidličkou. Z brambor sceďte vodu a nechte je vychladnout. Loupejte je, až když jsou zcela studené.

Klasický babiččin bramborový salát

Na klasický babiččin bramborový salát budete potřebovat kilo brambor, lžičku octa, dvě cibule, celer, majonézu, dvě mrkve, sterilovaný hrášek a kyselé okurky.

Bramborový salát podle našich babiček. Zdroj: Tatyana Malova / Shutterstock.com

Středně velké brambory uvaříme ve slupce, zkusíme vidličkou, aby nebyly rozvařené, a necháme vychladnout. Mezitím uvaříme zeleninu. Mrkev nakrajíme na kostičky nebo nastrouháme na hrubo a přiměřené množství celeru také nakrájíme nebo nastrouháme. Dáme do hrnce a mírně zalijeme vodou, přidáme polévkovou lžíci octa, vaříme do poloměkka, scedíme a necháme vychladnout. Do mísy si mezitím nakrájíme dvě cibule na jemno. Jedna cibule může být lahůdková červená. Pět kyselých okurek nakrájíme na jemné kostičky, přidáme hrášek ve slaném nálevu (cca 180 g bez nálevu). Brambory nakrájíme na pravidelné kostičky, mírně osolíme, opatrně promícháme a přidáváme zeleninu. Opatrně vmícháme majonézu, abychom nerozmačkali brambory. Přidáme půl balení i více podle chuti. Bramborový salát podle babičky vložíme do mísy a můžeme ozdobit do hvězdice nakrájenou sladkokyselou okurkou, nebo na čtvrtky nakrájeným vejcem na tvrdo či čerstvou petrželkou.

Na přípravu lehkého bramborového salátu se podívejte ve videu:

