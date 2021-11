Znáte námořnické buřty? Fantastická, levná, pikantní pochoutka. Hotová je hned

Jídlo, které zahřeje a vrátí nás zpět do prosluněných letních dní k vodě nebo na chalupu. To jsou námořnické buřty, které plavou v omáčce z rajčat a piva. Můžete je zkonzumovat čerstvé, anebo je naložit do sklenice. Jak si uvařit námořnické buřty na pivu?

Špekáček nebo buřt?

Věděli jste, že buřty nejsou slangovým výrazem pro špekáčky? České špekáčky to dotáhly tak daleko, že se nacházejí na seznamu zaručených tradičních specialit, jejichž receptura je pod ochranou EU. Jejich typickou chuť známe již od roku 1891. Pokud tedy kupujete buřty, zkontrolujte jejich kvalitu.

Kvalitní špekáček

V klasickém špekáčku byste měli vždy najít minimálně 40 procent masa. „Kromě kvalitního vepřového a hovězího masa nesmí chybět špek. Ten dodá typickou chuť, která je pak finálně doladěna kořenící směsí. Nejčastěji je to česnek, pepř a někdy i špetka muškátového oříšku. Než se maso dostane do střívka, prochází procesem vymíchání v kutru. Poté se jím plní hovězí střívka s průměrem cca 3 cm, na délku mají 5-7 cm. Kvalitní výrobek poznáte mimo jiné právě i podle toho, že je v přírodním střívku a vázán ručně," vysvětluje Pavel Holeček vedoucí řeznického úseku hypermarketu Globus. Pravý a legislativou chráněný špekáček poznáte po rozkrojení i podle typické „mozaiky". Poradí vám i etiketa. Na ní sledujte obsah masa a maximální obsah soli. Ten by neměl přesáhnout 2,5 %.

V klasickém špekáčku byste měli vždy najít minimálně 40 procent masa. Zdroj: Profimedia

Proti kurdějím

Aby byly buřty opravdu námořnické, v receptu nesmí chybět důležitá ingredience - kysané zelí. To obsahuje vysoké množství vitamínu C. Proto ho námořníci jedli na zámořských výpravách, aby se chránili před kurdějemi. Tato nebezpečná nemoc se projevuje především krvácením z dásní, pod kůži, do svalů, do nehtových lůžek a vnitřních orgánů. Kysané zelí bychom měli jíst celoročně. Zvyšuje obranyschopnost organismu, působí proti depresím, zvyšuje libido, snižuje krevní tlak a doplňuje tělu důležité minerály, jako jsou hořčík, fosfor, zinek, vápník nebo draslík.

Buřty na pivu

Námořnické buřty jsou jednoduše vylepšením klasického chalupářského receptu. Díky kysanému zelí je však chuť mnohem intenzivnější a v lednici vám jako nakládané vydrží i několik týdnů.

Aby byly buřty opravdu námořnické, v receptu nesmí chybět důležitá ingredience - kysané zelí. Zdroj: profimedia.cz

Špekáčky na kyselém zelí a pivu

Na 4 porce budete potřebovat 8 ks kvalitních špekáčků, 500 g kysaného zelí, 300 ml černého piva, 2 cibule, 1 konzervu sekaných rajčat, lžíci hořčice, lžičku cukru, pepř a sůl podle potřeby. Máte-li rádi pikantní chuť, do omáčky můžete přidat chilli papričku podle chuti.

Námořnické špekáčky

Špekáčky oloupejte a nakrájejte je na kostičky. Pokud nechcete jídlo naložit do sklenic, můžete špekáčky nechat v celku a ozdobit je jen zářezy v námořnickém stylu, tedy podélnými pruhy. Cibuli nakrájejte na proužky, rajčata smíchejte s hořčicí, pivem, cukrem a chilli. Na dno pekáčku vložte lehce vymačkané zelí a polovinu cibule. Rozložte na ně špekáčky, zalijte omáčkou a zasypejte zbytkem cibule. Pečte na 200 °C tak dlouho, až omáčka lehce zhoustne a špekáčky budou mít křupavou kůrčičku. Podávejte s chlebem. Špekáčky na kyselém zelí a pivu nakládejte ještě teplé do čistých sklenic. Uzavřete je víčkem a otočte dnem vzhůru.

Zdroj: www.zena.aktualne.cz, www.regiony.rozhlas.cz, www.toprecepty.cz, www.youtube.com