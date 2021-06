Jak správně sbírat květ černého bezu a recept na vynikající limonádu s droždím

Černý bez byl nedílnou součástí receptů i léčitelských fíglů našich babiček. Není tedy divu, že si opět nachází v našich životech své místo. Je totiž trendy, vracet se ke kořenům. Bezový květ se používá při léčbě nachlazení i při chřipce. Sirup má zase lehce projímavé účinky a pomáhá při migrénách. Jak ale černý bez správně sklízet a jak si díky němu připravit tři osvěžující limonády?

Zdroj: www.ceskazahradka.cz, www.ceskatelevize.cz, carujeme.cz

Pokud jste nachlazeni, uvařte si čaj z černého bezu a oslaďte ho medem. Uvidíte, že se vám uleví. Kromě toho tato bylinka snižuje krevní tlak a zlepšuje pružnost cév. Pokud si čaj neosladíte, můžete ho pít při zažívacích problémech, kolikách, plynatosti a při špatné funkci žlučníku. Sirup si zase vychutnejte při migrénách.

Z černého bezu můžete sbírat všechny části. To znamená: květy, plody, listy, kůru i kořen. Každá část má lehce jiné užití a my vám prozradíme jaké.

Ideální období pro sběr květů

Nyní je období, které je ideální pro sběr květů. Ty můžete sbírat až do začátku července. Nemusíte se bát, že na ně nenarazíte. Černý bez roste u cest i silnic, takže myslete na to, že je ideální ho sbírat tam, kde nejezdí příliš mnoho aut. Také je důležité květy sbírat do košíčku či jiné prodyšné nádoby, aby se nezapařily.

Květy černého bezu obsahují vitamíny a antioxidanty. Zdroj: Shutterstock.com

Před prvními mrazíky vyrazte na plody. Ideální je období podzimu, kdy mají černou barvu a jsou tedy zralé. Sbírejte je bez stopek a nejlépe několik dní po dešti. Pamatujte však, že čerstvé bezinky rády rychle plesniví. Listy můžete sbírat prakticky kdykoliv, nejlepší ale jsou, když jsou mladé. To mají nejvýraznější chuť. Bezová kůra je skvělá čerstvá a z mladých větví. Loupe se v březnu a dubnu. Má větší účinky než listy. Nejsilnější účinky má však kořen bezu, ten se používá při přípravě kloktadel.

Květy sušte zavěšené na šňůrách a vždy ve stínu. Plody zpracovávejte čerstvé. Můžete je také ale zavařit.

Když už máme černý bez nasbíraný, pojďte si z něj připravit dokonalou osvěžující limonádu pro nadcházející letní sezónu. Přinášíme vám dokonce tři druhy!

Bezinková limonáda s citrónem

Suroviny:

0,5 g cukru

5 l vody

10 a více květů

1 citrón

Postup:

Cukr rozpustíme v 5 litrech teplé vody, květy vložíme i s citrónem do sklenice, zalijeme vodou. Po dvou dnech lze pít jako limonádu. Tato limonáda se nazývá šábeso.

Když už máme černý bez nasbíraný, pojďte si z něj připravit dokonalou osvěžující limonád Zdroj: Shutterstock.com

Bezinková limonáda s droždím

Suroviny:

5 bezinkových květů

5 l vody

0,5 kg cukru

1 citron

1 lžíce sušeného droždí

Postup:

Svaříme vodu s cukrem. Květy vložíme spolu s plátky citronu a sušeným droždím do sklenice. Ještě teplou vodu s cukrem nalijeme do sklenice na květy. Necháme odstát 24 hodin při pokojové teplotě. Poté scedíme a dáme chladit.

Bezinková limonáda s octem

Suroviny:

5 větších nebo 7 menších květů

100–200 g cukru

1 citron

2 lžíce octa

3 l horké vody

Postup:

Květy naskládáme do sklenice, přidáme na kolečka nakrájený citron. Do horké vody vmícháme cukr a ocet a touto vodou zalijeme květy ve sklenici. Uzavřeme potravinovou fólií a necháme 5 dnů odstát. Pak scedíme přes jemné plátýnko a cedníček.