Fantastické placičky za starého chleba: Toto je nejsnazší těsto na světě

Jestli vám zbyl chléb, který by maximálně chytil ve spíži plíseň, protože na něj už nemáte jednoduše chuť, vrhněte se do přípravy chlebových placiček. Nevěříte, že to může být dobré? Nejprve vyzkoušejte, pak zhodnoťte, protože je to mňamka!

Někdo jim říká chleboráčky. Nejspíš je název odvozen od bramboráků, neboť chlebové placičky bramboráky svým zjevem připomínají. Jídlo, které se dá jíst teplé i studené a je jednoduché a chutné. Věřte, že bude nadšená celá rodina a nemusíte jim vykládat, z čeho že ty placičky vlastně jsou.

Samozřejmě chléb nejdříve zkontrolujte, aby neměl náznak plísně, ten nekompromisně vyhoďte.

Chlebové placičky se dají konzumovat teplé i studené. Zdroj: ArtCookStudio/Shutterstock.com

Potřebné ingredience

tvrdší chléb

česnek

tvrdý sýr

vejce

majoránka

pepř

uzené maso

olej

sůl

voda (na zalití chleba)

Postup přípravy

Zbylý tvrdší chléb nakrájejte na drobnější kostičky a po částech ke kostičkám lijte vodu. Vždy nechejte vodu do chleba vsáknout, až poté přidejte další část vody – těsto nemá být příliš řídké. Až dosáhnete ideální konzistence – podle oka, rozmixujte chléb s vodou na těstíčko, do kterého následně přidejte sůl, pepř, uzené maso (předem pokrájené na malé kostičky), majoránku, utřený česnek, vejce a nastrouhaný sýr. Čeho kolik nepíšeme, vše je na vaší chuti. Co chutná nám, nemusí chutnat ostatním. My preferujeme dost majoránky a spoustu česneku! Na druhou stranu to nepřeháníme se solí. Placky se hodí i jako příloha. Doma si na ně mažeme tavený sýr, což zní možná trochu divně, ale chutná to skvěle.

V pánvi si rozpalte olej a smažte menší placičky dozlatova. Někdo má raději větší placky, ale opět záleží na chuti. My máme rádi menší a tím pádem křupavější z větší části.

Pokud se vám podaří těsto příliš řídké, nezoufejte, stačí přidat trochu strouhaného sýra navíc nebo sáhněte jednoduše po strouhance, která těsto zahustí jedna dvě.

Někdo využívá k namáčení chleba rovněž mléko a do těsta přidává cibuli. Zkuste sami a uvidíte, co si zamilujete vy.

I ztvrdlý chleba lze využít na přípravu dalších dobrot. Zdroj: Profimedia

Další využití staršího chleba

Asi nejjednodušší variantou, jak tvrdší chléb využít, je ochucená strouhanka. Tvrdý chléb rozmixujte, hoďte na pánev s trochou oleje a opečte ho společně s trochou soli, pepře a podle chuti přihoďte i bylinky (rozmarýn, oregano, apod.).

Další, neméně dobrou vychytávkou, jsou krutóny do polévky, které můžete skladovat v uzavíratelné nádobě. Chléb si nakrájejte na kostičky, pokapejte olejem, promíchejte a vyskládejte na plech v jedné vrstvě. Pečte ve vyhřáté troubě na 200 °C cca 10 minut.

Zdroje: www.jidloaradost.ambi.cz, www.vareni.cz