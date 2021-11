Děláte správně bramborovou kaši? Těchto chyb se dopouští skoro každý

Jednou z nejoblíbenějších příloh nejen pro děti, ale i pro dospělé je bramborová kaše, nejlépe servírovaná ke klasickému řízku. Aby byla lahodná, přiměřeně krémová, ideálně pevná a s vyváženou chutí, neměli byste při její přípravě dělat zbytečné chyby. Stačí k tomu znát pár jednoduchých zásad.

Bramborová kaše patří právem mezi nejoblíbenější přílohy. Brambory jsou totiž významným zdrojem vitamínů a minerálů. Mléko zase obsahuje tolik potřebný vápník, který je důležitý především pro kosti, zuby a nehty. A když to nepřeženete s máslem, které můžete snadno nahradit kapkou olivového oleje, skvěle se hodí tento druh přílohy i pro redukční dietu. Kaše z brambor je totiž nízkokalorická. Navíc se jedná o lehce stravitelný pokrm.

Vždy brambory, nikdy instantní

Bramborovou kaši je samozřejmě nejlepší připravovat z čerstvých brambor. Přestože je v současnosti na trhu množství instantních dehydrovaných výrobků, které nám mají usnadnit práci a ušetřit čas, není o co stát. Kaše z těchto polotovarů bývá plná chemie a vůbec není tak chutná, jako ta, kterou si připravíte sami.

Před vařením nezapomeňte brambory pečlivě opláchnout ve studené vodě. Pokud je uvaříte ve špinavé, v kaši bude pravděpodobně cítit zemina. Zdroj: profimedia.cz

Buďte variabilní

Patříte mezi milovníky bramborové kaše a konzumujete ji opravdu často? Zpestřete si její chuť občas nějakou přísadou. Použít můžete všechny možné bylinky a téměř jakýkoliv druh zeleniny, a to v podílu, který vyhovuje právě vám. Výbornou volbou bude brokolice, květák, mrkev, celer, petržel nebo i různé druhy mražených zeleninových směsí. Postup přípravy je stejný jako u klasické kaše. Na závěr jen rozšťoucháte spolu s dalšími předem povařenými přísadami.

Použijte správný typ brambor

Základem luxusní bramborové kaše je výběr správné odrůdy brambor. Nejvhodnější je v tomto případě varný typ C, který obsahuje nejvíce škrobu. Díky tomuto typu brambor bude vaše kaše krásně nadýchaná. Zjistili jste, že doma nemáte mléko? V tomto případě raději zkombinujte moučnaté brambory typu C s mazlavějšími odrůdami.

Zbytečně nekrájejte

Že se brambory uvaří rychleji, když jsou na malé kousky, ví každý. V případě kaše to je ale chyba, protože brambory tím do sebe natáhnou více vody. Mnohem lepší je vařit větší kusy a delší dobu. Před vařením samozřejmě nezapomeňte brambory pečlivě opláchnout ve studené vodě. Pokud je uvaříte ve špinavé, v kaši bude pravděpodobně cítit zemina.

Žádná vařící voda

Dalším častým omylem je vhození brambor do vroucí vody. Správně byste měli brambory nejprve vložit do studené vody a pak je postupně začít zahřívat. Víte proč? Vnitřek brambor bude nedovařený a okraje už se budou značně rozpadat. Stejně tak není nutné dosáhnout teploty varu. Jestli chcete, aby brambory rovnoměrně změkly, připravujte je v horké vodě o teplotě okolo 70 °C po dobu asi tak 20 minut. A hlavně brambory nerozvařte, chuť kaše by byla vodnatá.

Nebojte se soli

Většina z nás se solení snaží omezit a je to správně. Náš příjem soli až trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem. Ale zrovna u vaření brambor na kaši to neplatí, v tomto případě udělejte výjimku. Než začnete brambory vařit, vždy vodu dostatečně osolte, jinak se vám nepodaří pyré dobře dochutit.

Mnohem lepší je použít lis nebo šťouchadlo na brambory a následně klasickou metličku. Zdroj: profimedia.cz

Na mixér zapomeňte

Vraťte se do doby našich babiček. Většina z nás připravuje kaši za pomoci mixéru. Je to však další častá chyba, protože tím poškodíte škrobové částice. Z kaše se vám rázem stane mazlavá, divná hmota. Mnohem lepší je použít lis nebo šťouchadlo na brambory a následně klasickou metličku. Jestliže se mixéru vzdát nehodláte, máme pro vás tip. Po uvaření brambory prudce zchlaďte studenou vodou. Škrobové buňky se tím zatáhnou a nedojde k jejich prasknutí.

Nikdy studené mléko a máslo

V opravdu kvalitní bramborové kaši by nemělo nikdy chybět rozehřáté máslo a zahřáté plnotučné mléko, případně smetana. Na 1 kilogram brambor použijte zhruba 300 ml mléka. Máslem také určitě nešetřete, pokud chcete dosáhnout skutečně delikátní chuti.

