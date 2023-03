Vejce: 10 skvělých triků, jak za ně ušetřit. Nahradíte je a rozdíl nepoznáte

Trápí vás zdražování, a především závratná cena vajec? Naučte se používat při vaření namísto vajíček i jiné suroviny. Vajíčka lze totiž nahradit mnoha různými způsoby. Jaké to jsou?

Předražená vejce nahraďte jinými surovinami

O vejcích na internetu koluje řada vtipů, ale smutnou pravdou je, že i tato poměrně zásadní základní potravina významně podražila. Kdo by to byl řekl, že se kvůli zdražení začneme zajímat o to, co již vegané, vyznavači různých striktních diet, odpůrci klecových chovů a alergici dávno objevili, tedy jak vejce nahradit.

Vejce v mnohých zemích výrazně podražila. Zdroj: Profimedia

Je to možné, je to chutné a často si ani nevšimnete. Proti gustu žádný dišputát, ale nebudeme tvrdit, že smažené tofu je stejné jako míchaná vajíčka. Nedostatek vajec lze rozhodně lépe schovat, pokud pečete. Podívejte.

Čím vším je možné vajíčka nahradit pro vás také shrnula autorka na svém YouTube kanálu Live with Anny. Naučte se používat 10 geniálních triků, kterými redukujete používání vajec:

Vejce drží pokrm pohromadě

Čím je možné vajíčka nahradit, abyste se nemuseli stydět za výsledek? Řekněme si napřed, proč se vejce do pečení přidávají. Jak je dobře známo, vajíčka drží hmotu pohromadě, což nám vždy připomíná i slavná česká historka o stavbě Karlova mostu. Vajíčka, respektive sníh dělají hmotu pečeného také lehkou a jemnou. Dodávají vláčnost a vlahost pečivu a někdy i chuť.

Banány se hodí použít do moučníků i jako náhražku vajec. Zdroj: shutterstock.com

Čím nahradit sníh z bílků?

Hmotu podobnou sněhu z bílků lze vyšlehat z vody konzervované cizrny. Obecně jde o nesolenou vodu z vaření většiny luštěnin, které se také říká aquafaba. Na tento trik upozorňuje i Anny a nezbývá, než s ní souhlasit i v tom, že je to opravdu zajímavé a těžko pochopitelné, jak někdo s takovým nápadem přišel. Nicméně přišel a díky tomu můžete použít i tuto alternativu sněhu z bílků.

Aquafaba je voda z vařených luštěnin, kterou lze vyšlehat do sněhu. Zdroj: Profimedia

Banány nebo jablečné pyré

Vejce můžete nahradit i rozmačkanými banány nebo jablečným pyré či povidly. Také pomleté lněné semínko nebo pudink z chia má podobné vlastnosti, lepivost vajec lze nahradit i pohankovou moukou.

Jogurt a kefír

Další alternativou a zcela běžnými surovinami jsou i jogurt nebo kefír. Těstu dodáte na hmotě, chuťově jsou tyto zakysané výrobky vynikající a nahradí i vláhu. Nutno dodat, že i když jde o velmi oblíbenou a chutnou náhražku vajec, pečený dezert je mnohem křehčí. To obvykle nevadí, jen si musíte dát velký pozor při krájení a servírování, či při práci s korpusem.

Vejce můžete nahradit také jogurtem nebo kefírem. Zdroj: Shutterstock

Další náhražky vajec

Namísto vajec lze použít i agar agar, želatinu, sójový lecitin, ořechová másla či tofu, jde však o suroviny, které běžně nemíváme doma a musíte se naučit s nimi napřed zacházet.