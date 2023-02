Citronovou kůru nevyhazujte: Geniální trik, jak vám vydrží její zásoby celé roky

Pracujete rádi s citronovou kůrou při vaření a pečení? Můžete si ji připravit do zásoby hned několika způsoby. Budete ji mít tak stále po ruce připravenou kdykoliv použít. Je to snadné a zabere vám to pouhých pár minut.

Při pečení většinou spotřebujete pouze část kůry z citronu a je škoda zbytek vyhazovat. Může se totiž stát, že někdy zase doma citron nebudete mít žádný. V takovém případě sáhnete do zásob a máte po problémech! A proč je lepší domácí než ta kupovaná? Zkrátka je mnohem více aromatičtější, což umí v připravovaném jídle udělat téměř zázraky.

Kůra nejen na chuť

Podívejte se na video, jak lze uchovat citronovou kůru s pomocí cukru:

Citronová kůra je skvělá jak pro své výrazné aroma, tak pro velké množství vitaminů, které se v ní nachází, a proto je opravdová škoda ji vyhodit. Na uchování kůry použijte citron v bio kvalitě nebo ho očistěte pomocí roztoku 3% peroxidu vodíku, abyste odstranili veškeré chemikálie, kterými jsou citrony postříkány. V obou případech pak citrony nezapomeňte důkladně opláchnout vodou.

Nastrouhaná citronová kůra

Uchovávat citronovou kůru můžete v mrazáku, v lednici anebo usušenou. Dle lahodnosti však vede z těchto způsobů mražená kůra, poté smíchaná s cukrem či solí v lednici a nakonec usušená. Ať už se rozhodnete jakkoliv, tak v každém případě je nutné mít citronovou kůru co nejjemněji nastrouhanou. Dávejte při tom pozor, abyste nenastrouhali i bílou část pod slupkou.

Citrónová kůra umí vylepšit chuť různých sladkých i slaných jídel. Zdroj: Brent Hofacker/Shutterstock

Do mrazáku nebo usušit

Nastrouhanou kůru nasypte do mikrotenového sáčku a uložte do mrazáku. Je to nejjednodušší způsob, jak si uchovat citronovou kůru i s jejím aroma. V případě sušení rozprostřete nastrouhanou kůru na pečicí papír a pár dní ji na teplém místě nechte schnout. Každý den ji promíchejte a až bude usušená, poznáte to podle toho, že kousek kůry při zlomení praskne.

Prášek z citronové kůry

Usušenou kůru můžete skladovat buď v celku nebo rozdrcenou. Ta se hodí do pokrmů, ve kterých nechcete mít kousky kůry, ale fantastickou citronovou chuť ano. V obou případech skladujte usušenou kůru ve vzduchotěsné nádobě na chladném a tmavém místě.

Sůl a cukr se používají jako konzervant citronové kůry. Zdroj: Shutterstock

Kůra s cukrem nebo se solí

V neposlední řadě můžete citronovou kůru uchovávat také v lednici spolu s konzervantem. Nastrouhanou kůru skladujte ve skleničce s cukrem, pokud ji budete chtít používat pro přípravu sladkých pokrmů, nebo se solí na ochucení omáček. Po nějaké době se kůra v cukru nebo soli krásně rozleží, načež ji můžete využívat jako svoji tajnou přísadu v receptech.

Zdroje: pikant.cz, toprecepty.cz, obyvat.cz