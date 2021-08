Cuketový chleba: Není složitější než klasický, ale je vláčnější a zdravější

Srpen je zvláštní období, kdy se lidé vítají pozdravem: „Nechceš cuketu?“ Máte to podobně? Už nevíte co z cukety vykouzlit? Zkuste vynikající a zdravý cuketový chleba!

Na jednu stranu máte radost z úrody, na druhou vám cukety lezou i ušima. Milovník této zeleniny se na cuketovou sezonu těší už od jara, ale vždy to končí stejně – cuket je nakonec tolik, že ani ten největší milovník už neví co s takovou nadílkou dělat.

Už jste je měli obalované, jako polévku, lasagne i perník. Zbytek rodiny už začíná lehce protestovat. Kam ještě cuketu zakomponovat, aby to rodina nepoznala? Do chleba!

Jdeme do pořádného chleba!

Na chléb budete potřebovat rozkvas, což je kvásek z lednice, smíchaný s moukou a vodou, který zraje zhruba 8 – 12 hodin.

Rozkvas: ve sklenici rozmíchejte jednu lžíci žitného kvásku, 110g vody a 110g žitné mouky, překryjte sklenici proti osychání (ale ne neprodyšně) a vyčkejte 9 hodin. Do budoucího chleba budete potřebovat 200g, zbytek si uschovejte, určitě se bude hodit.

Co budete potřebovat:

100g nastrouhané cukety (nahrubo)

300g mouky podle vaší chuti

jedna lžičku sirupu z ječného sladu

kmín

7g soli

100 – 150g vody

Nachystejte si svůj oblíbený robot na zadělání těsta. Vložte kvásek, přilijte vodu, sirup z ječného sladu a tuto směs promíchejte metlou. Poté vsypte mouku, sůl, kmín a nakonec cuketu. Nechte robota pracovat asi 5 minut.

Těsto dejte (namoučněnou stěrkou) do vámi vybrané nádoby, kterou jste vymazali olejem. Po třičtvrtě hodince těsto přeložte a ještě jednou za tu samou dobu. Po dvou hodinách těsto přendejte do škrobem vysypané ošatky a bochníček „pocukrujte“ moukou.

Tak! Jde se kynout. Ošatku s chlebem překryjte utěrkou a strčte přes noc do lednice, ráno ošatku vyndejte hned po probuzení do pokojové teploty, bude vám ještě asi dvě hodinky kynout. Mezitím si udělejte ranní kávu, snídani a samozřejmě vyndejte nádobí z myčky.

Rozžhavte troubu! Bochník opatrně vykulte na plech s pečícím papírem, odstraňte z bochníku přebytečnou mouku, oroste vodou a ostrým nožem udělejte pár zářezů. Už se nemůžete dočkat? Strčte plech s chlebem do trouby.

Co se týká teploty, délky pečení, apod. Každá trouba peče jinak, to vám asi ani nemusím psát, takže napsané hodnoty jsou jen orientační. Někdo peče celou dobu na 220°C, nebo se trouba rozpálí na 250°C, vloží se chléb a po chvilince se zeslabí trouba na 200°C. Chléb se peče přibližně 50 minut. Rozhodně ho kontrolujte, kdyby vám začal hnědnout moc brzo, přikryjte ho alobalem.

Až chleba z trouby vyndáte, opatrně ho přendejte na mřížku, lépe vám vychladne a nezapaří se.

Je mi jasné, že se na chléb už třesete, ale vyčkejte až do úplného vychladnutí.

Další cuketové hitovky

Na konec ještě pár cuketových tipů, abyste cukety co nejvíce zužitkovali. Zkuste cuketový guláš, který by mohl ocenit i mužská část domácnosti. Vyzkoušet můžete i cuketový (nebramborový) salát, cuketovou omeletu, cuketové matjesy, bramboráky, cuketové zelí i cuketové noky. Jestli už si vážně nevíte rady a cuket máte ještě pro celou armádu, připravte si sterilovanou cuketo-zeleninovou čalamádu do zavařovacích sklenic nebo sterilovanou cuketovou hořčici.

