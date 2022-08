Základní rajčatová omáčka na těstoviny do sklenic: Zásoba na celý rok

Domácí rajčata jsou sama o sobě výtečným pokrmem. Jestliže vaše úroda rajčat byla letos nad očekávání, jistě chcete zachovat jejich skvělou chuť i na zimní období. A my vám s tím pomůžeme!

Rajčata pěstovali již staří Mayové. Do Evropy se dostala před více než 500 lety. Rajčata tehdy přivezly španělské lodě konkvistadorů z Jižní Ameriky, a to z důvodu hezkých žlutých květů. Vůbec netušili, že jejich (tehdy ještě žluté) plody jsou velmi chutné a zdravé. V dnešní jsou rajčata jednou z nejběžnější ingrediencí v kuchyni, hlavně ve Středomoří, ale i u nás.

Začátky rajčatové omáčky

Také rajčatová omáčka vznikla v Itálii. První zmínky najdete v knize Il Cuoco Galante od Vincezna Corrada. Tato kniha vyšla roku 1773 a rajčatová omáčka je zde představována spíše jako dochucovadlo, které se servírovalo v malých porcích. Samotná omáčka se dostala do hlavního chodu až v roce 1790. Přibližně o 50 let později se rozšířila do celé Evropy.

Základem tehdejší rajčatové omáčky byla již v 18. století spařená a rozvařená rajčata, dochucená kořením. Zdroj: Shutterstock

Zdraví prospěšné látky

Rajčata jsou nejen velmi chutná, ale i zdravá. Ve slupce najdete vitamin C a v dužině vitaminy B, C, E a betakaroten. Díky betakarotenu nejenže vzniká vitamin A, ale také chrání genetický materiál v buňkách před případným poškozením. Z minerálů rajče obsahuje vápník, draslík, hořčík a fosfor.

Základní rajčatová omáčka na těstoviny

Těstoviny má rád téměř každý. Lze je kombinovat s nejrůznějšími omáčkami a jednu domácí tu pro vás máme. Je velmi jednoduchá na přípravu, takže ji zvládne opravdu každý. Nakrájejte si cibuli, kterou následně opečte s čerstvými lístky bazalky a s prolisovanou palicí česneku na olivovém oleji. Pokud česnek moc nemusíte, můžete pár stroužků ubrat. Následně nakrájejte 3 kg rajčat.

Pro jemnější omáčku můžete rajčata nejdříve spařit a poté oloupat. Zdroj: Shutterstock

Rajčata přidejte do hrnce s cibulkou a nechte chvilku povařit. Osolte a opepřete a na závěr ještě dochuťte čerstvou bazalku. Až se vám bude zdát, že konzistence připomíná správnou hustotu omáčky, tak vypněte sporák. Přelijte omáčku do čistých sklenic, které skladujte na tmavém a chladném místě. Příště, až si budete chtít dát těstoviny s rajčatovou omáčkou, stačí si osmažit na pánvi maso, vylít obsah jedné skleničky, chvilku prohřát a můžete hned podávat.

