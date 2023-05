Bleskový rebarborový koláč na plech: Takhle ho pekla moje babička. Chuť dětství!

Regály obchodů se začínají plnit rebarborou a to znamená jediné, nastal čas rebarborových koláčů! I když se dle botaniků jedná o zeleninu, máme tendence ji považovat za ovoce a zpracovávat nasladko do moučníků. A protože dobrých receptů není nikdy dost, přinášíme vám jeden na babiččin koláč na plech. Uvidíte, že se z něj stane stálice vaší kuchyně.

Rebarboru si takřka nelze splést, její vzhled je specifický a chuť také. Růžovo-zelené řapíky mají nakyslou chuť a moučníkům dodají na svěžesti. I proto je rebarbora ceněna mezi gurmány. Kromě koláčů skvěle funguje jako příloha k masu, hodí se pro výrobu marmelád i k zavařování. Je velmi bohatá na vitaminy a má blahodárné účinky na lidský organismus. Ovšem rebarbora má i stinné stránky a dokáže být nebezpečná.

Pochoutka z Tibetu

Oblíbenost rebarbory se datuje až do roku 2700 před naším letopočtem, kdy jako divoká rostlina zdobila svahy Himálají. Pak zdomácněla a pro její léčivé účinky ji začali hojně pěstovat Tibeťané. Pověst této netradiční zeleniny se šířila a díky tomu se její cena šplhala do astronomických výšek. Byla srovnatelná s cenou za skořici, nebo dokonce šafrán. K nám se rebarbora dostala díky Barbarům a začala se zpracovávat v kuchyni až v 18. století.

Jak ji využít?

Jak už jsme předeslali, rebarbora je lahodná v nejrůznějších moučnících. Podívejte se na jeden skvělý recept v tomto videu:

Bleskový rebarborový koláč na plech

Připravte si 300 gramů rebarbory, stejné množství polohrubé mouky, tři vejce (nezapomeňte oddělit žloutky od bílků), moučkový cukr dle chuti, půl kostky másla a mléko. Chybět by neměly vanilkový cukr a prášek do pečiva.

Rebarboru umixujte v mixéru, žloutky utřete s máslem pokojové teploty, šesti lžícemi moučkového cukru a s vanilkovým cukrem. Jakmile se vám podaří vymíchat ingredience do husté pěny, přidejte k ní šest lžic ne úplně studené mléka (mělo by mít pokojovou teplotu).

Znovu prošlehejte. Ke směsi vsypte mouku, lžičku prášku do pečiva a dobře promíchejte mixérem. Do těsta vsypejte nasekanou rebarboru a dobře zamíchejte. Pak už jen velmi opatrně vmíchejte sníh z bílků a těsto vlijte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 stupňů. Hotovo bude do půl hodiny. Hotové vychladnuté řezy můžete ozdobit šlehačkou a čerstvou rebarborou.

Rebarbora je velmi zdravá a chutná zelenina, dejte si ovšem pozor, kdy ji konzumujete. Zdroj: Shutterstock

Poklad zdravím nabitý

Rebarbora je neskutečně zdravá. Je skvělým zdrojem vitamínů skupiny B, podporuje krvetvorbu. Díky kyselině pantotenové pečuje o krásu a zdraví pokožky, vlasů a nehtů. Obsahuje nezanedbatelné množství vápníku, draslíku a železa. Najdeme v ní ale také mangan, hořčík, fosfor a jód. Kromě toho je nabitá vlákninou, tudíž ovlivňuje zdravou peristaltiku střev a upravuje trávení celkově. Podporuje metabolismus a váže na sebe tuk.

Kdy zbystřit?

Klíčové je rebarboru sbírat, konzumovat a kupovat jen v její sezóně. Po polovině června, konkrétně po svátku sv. Jana, by se již konzumovat neměla. Zvyšuje se v ní obsah kyseliny šťavelové, která může mít nepříznivý vliv na tvorbu ledvinových kamenů a u lidí s citlivým zažíváním může vyvolat zažívací potíže.

Zdroje: www.youtube.com, www.jimejinak.cz, www.nzip.cz