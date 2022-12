Naše babičky v prosinci chystaly ten nejlepší domácí vaječňák: Chutná famózně

Bez oblíbeného vaječňáku by to na Vánoce nešlo. Tento oblíbený lahodný nápoj patří k těmto svátkům stejně jako vánoční stromeček, kapr se salátem a cukroví. Připravte si svůj vlastní domácí vaječný likér podle receptu našich babiček.

Sladký, krémově smetanový a lehce alkoholický nápoj je nejčastěji známý pod názvy vaječný likér neboli vaječný koňak. Pojmenování bylo převzato z původního německého Eircognac nebo eggnog.

Vaječný likér patřil mezi oblíbené nápoje už v období středověku. Ve Francii ho nazývali lait de poule neboli kuřecí mléko. Během 18. století se stal tento nápoj velmi oblíbeným i v Severní Americe, kde se do vaječného likéru přidával obvykle bourbon nebo karibský rum.

Nejlepší vaječňák? Vždycky ten domácí

Způsobů výroby tohoto lahodného likéru je mnoho. Můžete jej připravovat z mléka, smetany či kondenzovaného mléka, z vaječných žloutků a z vodky, rumu nebo brandy. Dochucovat je pak možné cukrem, vanilkou, kávou, kakaem, skořicí nebo muškátovým oříškem.

Zkuste ten nejjednodušší recept na vaječný koňak, který je zaručený, rychlý, skoro bez práce a má neodolatelnou chuť. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zkuste ten nejjednodušší recept, který je zaručený, rychlý, skoro bez práce a má neodolatelnou chuť. Kromě příjemného panáčka se vám jistě hodí i k přípravě různých dezertů, krémů a polev.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Vaječný likér jako od babičky

Nejprve si připravte misku, rozhodně ne plastovou nebo skleněnou, která by nebyla odolná vyšším teplotám. Budete ji později vkládat do páry. Vložte do ní 6 syrových vaječných žloutků a metličkou je pečlivě smíchejte s 1 plechovkou sladkého a hutného tatra mléka.

Poté dejte na plotýnku větší hrnec s vodou, v němž bude držet miska se směsí vajec a sladkého mléka. Zapněte plotýnku a směs v parní lázni postupně za stálého míchání ohřívejte. Vyvarujete se tak nebezpečných bakterií a jejich účinku po požití nápoje. Směs by se měla rovnoměrně prohřát a dosáhnout maximálně takových 40 °C. Jakmile se začne ze směsi mírně pářit, stáhněte ji z plotýnky.

Za stálého míchání nechte směs vychladnout a následně ji přeceďte přes sítko do čisté nádoby. V tuto chvíli do této dávky přilijte 3 konzervy kondenzovaného mléka salko a přidejte vanilkové aroma. Pokud chcete využít vůni z čerstvého lusku, přidejte ho do směsi nad párou. Nakonec přidejte rum, a to vždy dle toho, jak to máte rádi. Vždy je praktické ochutnávat a případně rum přidávat. Pokud je nápoj pro děti, můžete jej dochutit namísto rumu například drcenými ořechy či mandlemi.

Vaječný likér je skvělý dárek

V této fázi můžete nalít hotový vaječný koňak do čistých uzavíratelných lahví. A protože se jedná i o skvělý dárek, můžete zvolit originální nádobu a náležitě ji ozdobit. Uvidíte, že sklidíte úspěch.

Vaječný likér je báječný dárek. Zdroj: profimedia.cz

Máte intoleranci na mléko

Vaječný likér je možné samozřejmě připravit i pro jedince, kteří mají intoleranci na laktózu. Stačí, když použijete k výrobě kokosové nebo sójové mléko.

Zdroje: www.bestrecepty.cz, www.topvanoce.cz, www.vsestihnu.cz