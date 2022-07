Domácí zmrzlina: Jednoduchá varianta bez zmrzlinovače. Toto je správný postup

Zmrzlina v létě je fajn. Osvěží, zchladí a ještě zažene chuť na sladké. Vyrobte si domácí zmrzlinu, k jejíž přípravě nepotřebujete žádný přístroj. Je to snadné.



Víte, jakou mají Češi nejraději zmrzlinu? No přeci vanilkovou, kterou upřednostňuje celých 30 % našich krajanů. Na druhém místě je čokoládová a o třetí příčku se dělí pistáciová (tu mají raději spíše muži) a jahodová (kterou zase upřednostňují jejich drahé polovičky).

Koupit si dneska dobrou zmrzlinu je docela investice. Ať už u točené nebo kopečkové, pod třicet korun se jen tak nedostanete. Proto pokud máte doma mlsné děti a ještě mlsnějšího muže, není od věci si vyrobit tuhle mraženou pochoutku doma a za podstatně méně peněz.

Domácí zmrzlinu ozvláštní mandlový likér. Zdroj: Profimedia

Domácí smetanová zmrzlina

Jako bychom vás už slyšeli… Že na zmrzlinu nemáte zmrzlinovač? Ano, tato pomůcka je při výrobě zmrzliny výhodou, v případě naší domácí smetanové zmrzliny (s nádechem vanilky) se bez ní však naprosto obejdete. Co tedy budete potřebovat? Jenom suroviny, šlehač, mrazák a to je všechno. Není se čeho bát, jdeme na to!

Zmrzlinu snadno vyrobíte i bez zmrzlinovače. Zdroj: Profimedia

Připravte si:

1 lžičku vanilky

500 g salka

500 ml smetany na šlehání

plastovou nádobu s víčkem

Postup přípravy:

Do mísy nalijte 500 ml smetany, 500 ml salka a pak přidejte vanilku. Směs šlehejte tak dloho, dokud z ní nevznikne tužší hmota.

Výslednou hmotu navrstvěte do plastové nádoby, zavíčkujte a dejte zamrazit.

Jakmile zmrzlina ztuhne, můžete jí servírovat rodině či návštěvám.

Naše tipy

Mražená pochoutka bude hezky vypadat, když jí nabere zmrzlinovými kleštičkami (pokud nemáte, můžete zkusit jakékoliv jiné náčiní – lžíci, naběračku). Aby se vám zmrzlina při dávkování nelepila, opláchněte lžíci nebo kleštičky ve studené vodě.

Dospělým můžete pohár přelít madlovým likérem a nakonec ještě přidat pár sekaných mandlí.

Zmrzlinový pohár ozdobte drobným lesním ovocem (malinami, borůvkami, ostružinami), případně oplatkou.

Zaručeně budete mít úspěch! Dobrou chuť.

