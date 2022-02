Legendární dort z jednoho vejce a jednoho jablka. Znají ho už miliony lidí

Víte, jaký recept patří na YouTube k nejoblíbenějším? Má více než milión shlédnutí a jde o slavný dort z jednoho vejce. Že to není možné? Koukněte se a pochopíte!

Chcete si zkusit připravit jeden z nejslavnějších internetových receptů? Pak si vezměte vajíčko, jablko a pár dalších ingrediencí, ze kterých za pár chvil vykouzlíte dokonalý dort.

Dort z jednoho vejce je snadný na přípravu, tudíž ho zvládne i úplný začátečník. Navíc suroviny, které k jeho přípravě potřebujete, má většinou doma každý z nás. Není tedy důvod, proč tenhle internetový hit nezkusit a neudělat si na něj názor na vlastní "chuť".

Jde také o skvělou rychlovku, díky které zachráníte situaci, když nečekaně dorazí návštěva, a vy jí nemáte co podat ke kávě a čaji. Buďte si jisti, že vás tenhle dort nejen zachrání, ale když řeknete, jak je snadný, nikdo vám nebude věřit. Je totiž skvostný!

Do receptu patří jedno jediné vajíčko. Zdroj: shutterstock.com

Recept na dort z jednoho vejce

K přípravě tohoto receptu budete potřebovat 1 vejce, 2 jablka, 150 ml mléka, 60 g cukru, 60 ml rostlinného oleje, špetku soli, vanilkový cukr, 8 g prášku do pečiva, bílou pšeničnou mouku (cca 150 g) a 1 polévkovou lžíci octa.

Pánev vymažte máslem a posypte cukrem. Jablko nakrájejte na plátky a položte je vedle sebe na prkénko. Vezměte víčko od PET lahve a do každého jablíčka jím vykrojte kolečko. Jablka s otvorem dejte na pánev s cukrem. Do misky vyklepněte vajíčko, přidejte špetku soli a vanilkový i normální cukr. Vyšlehejte, aby se všechny ingredience pěkně spojily. Přidejte olej a opět šlehejte ruční metličkou. Přilijte mléko a nezapomeňte důkladně promíchat. Další ingrediencí je mouka. Na té si dejte záležet. V těstě nesmí být žádné hrudky. Přes sítko prosijte do těsta prášek do pečiva, přilijte polévkovou lžíci octa a finálně pořádně promíchejte.

Jablko nakrájejte na plátky. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Čeká vás rychlý a voňavý zážitek

Hladké krásné těsto nalijte na pánev, kde už vám odpočívají jablíčka položená na cukru. Dejte na sporák, přiklopte poklicí a po dvaceti minutách odklopte. Pánev objeďte kolem dokola stěrkou, aby se dort oddělil od okrajů. Sundejte ze sporáku, přiklopte dostatečně velkým talířem, obraťte a dort vyklepněte.

Následně ho dejte na pánev z neopečené strany a pečte dalších pět minut. Poté přendejte na talíř, nakrájejte a můžete servírovat. Čeká vás křehký, voňavý a chutný zážitek!

Na to, jak připravit dort z jednoho vejce, se podívejte ve videu!

